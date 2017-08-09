Израиль на тайных переговорах призывал США и РФ заставить Иран уйти из Сирии

По информации издания, израильские дипломаты выступали резко против соглашения по зонам деэскалации, так как представители Москвы и Вашингтона, на их взгляд, не обращали должного внимания на растущее влияние Ирана в регионе. Израиль призывал Москву и Вашингтон потребовать вывода с территории Сирии иранских сил, бойцов "Хезболлах" и лояльных Тегерану шиитских ополченцев.

"Основным предметом переговоров послужило желание Израиля сохранить соглашение о прекращении огня на долгосрочной основе и определить степень будущего влияния Ирана в Сирии по окончании гражданской войны. Американцы и русские же были сфокусированы на другом: устранении ИГ [запрещенной в России и Казахстане террористической группировки "Исламское государство"] и скорейшей стабилизации ситуации, - пишет газета.





- Израиль выразил обеспокоенность тем, что Сирия может стать ракетной базой и потенциальной угрозой для него и Иордании из-за Ирана".





По данным газеты, с российской стороны на встречах присутствовал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, с американской - спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк и спецпосланник главы государства по Сирии Майкл Ратни. Израиль представляли чиновники из МИДа, "Моссада" (внешняя разведка) и минобороны. Отмечается, что на переговорах в Аммане присутствовали и представили Иордании, чья позиция совпала с израильской из-за страха перед угрозой со стороны Тегерана.





Сообщается, что все три раунда переговоров не обернулись успехом.





8 июля израильская сторона получила черновик соглашения, в котором в общих чертах говорилось о недопустимости присутствия любых вооруженных сил других стран в зонах деэскалации, но Иран и "Хезболлах" в этом контексте не упоминались. Не говорилось и о присутствии иранских сил в остальных частях Сирии. "Когда несколько дней спустя проект соглашения был отправлен в Израиль, Иерусалим был потрясен, обнаружив, что буква и дух документа противоречили практически всем позициям, которые Израиль представил американцам и русским", - утверждает газета.





Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. 16 июля в Париже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает категорически против достигнутого РФ и США перемирия. На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон сделали все, чтобы интересы безопасности Израиля при создании зоны деэскалации были полностью учтены.



