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Президент Южной Кореи призвал к полной перестройке армии из-за действий КНДР

9 августа 2017, 09:28

Ранее северокорейские военные предупредили о возможном нанесении удара вблизи военных баз США на острове Гуам.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал к полной и тщательной перестройке вооружённых сил страны, подчеркнув "срочную" необходимость укрепления обороноспособности в связи с развитием ядерных и ракетных технологий КНДР. Об этом сообщает агентство Рёнхап, передает Life.ru.

— Я считаю, что нам может потребоваться полная военная реформа на уровне перерождения вместо внесения каких-либо улучшений или модификаций, — приводит агентство слова южнокорейского лидера, сказанные им на встрече с шестью новыми главнокомандующими в своей официальной резиденции.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что военные КНДР планируют нанести удар вблизи военных объектов США на острове Гуам с помощью баллистических ракет промежуточного радиуса действия. Таким образом Пхеньян хочет показать, что сможет нейтрализовать американские военные базы, на которых в числе прочего размещены стратегические бомбардировщики.

Фото: © Twitter/olSphinx

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