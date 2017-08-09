Президент Южной Кореи призвал к полной перестройке армии из-за действий КНДР
9 августа 2017, 09:28
Ранее северокорейские военные предупредили о возможном нанесении удара вблизи военных баз США на острове Гуам.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал к полной и тщательной перестройке вооружённых сил страны, подчеркнув "срочную" необходимость укрепления обороноспособности в связи с развитием ядерных и ракетных технологий КНДР. Об этом сообщает агентство Рёнхап, передает Life.ru.
— Я считаю, что нам может потребоваться полная военная реформа на уровне перерождения вместо внесения каких-либо улучшений или модификаций, — приводит агентство слова южнокорейского лидера, сказанные им на встрече с шестью новыми главнокомандующими в своей официальной резиденции.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что военные КНДР планируют нанести удар вблизи военных объектов США на острове Гуам с помощью баллистических ракет промежуточного радиуса действия. Таким образом Пхеньян хочет показать, что сможет нейтрализовать американские военные базы, на которых в числе прочего размещены стратегические бомбардировщики.
Фото: © Twitter/olSphinx
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