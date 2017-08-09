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В ЮКО девушка инсценировала свое похищение

9 августа 2017, 09:29

Девушка задержалась на прогулке с парнем и сказала матери, что ее похитили.

В Мактааральском районе ЮКО семнадцатилетняя барышня инсценировала собственное похищение, пишет Otyrar.kz.

Девушка задержалась на прогулке с парнем и сказала матери, что ее похитили. Перепуганная мать, не раздумывая, обратилась в полицию.

«В дежурную часть 1-го отдела полиции Мактааральского РУВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее несовершеннолетняя дочь, 2000 года рождения, вернувшись домой сообщила, что ее похитили неизвестные лица, которые незаконно удерживали ее в неустановленном месте. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР 1-го ОП Мактаральского РУВД по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы»», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что похищение оказалось инсценировкой. Выяснилось, что в тот день молодая девушка допоздна задержалась на прогулке со своим парнем, и чтобы мать девушки ее не ругала, они выдумали историю с похищением.

Возбуждено уголовное дело по статье 419 «Заведомо ложный донос». Проводится досудебное расследование.

Фото: izhlife.ru.

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