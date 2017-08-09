В ЮКО девушка инсценировала свое похищение
9 августа 2017, 09:29
Девушка задержалась на прогулке с парнем и сказала матери, что ее похитили.
В Мактааральском районе ЮКО семнадцатилетняя барышня инсценировала собственное похищение, пишет Otyrar.kz.
Девушка задержалась на прогулке с парнем и сказала матери, что ее похитили. Перепуганная мать, не раздумывая, обратилась в полицию.
«В дежурную часть 1-го отдела полиции Мактааральского РУВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее несовершеннолетняя дочь, 2000 года рождения, вернувшись домой сообщила, что ее похитили неизвестные лица, которые незаконно удерживали ее в неустановленном месте. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР 1-го ОП Мактаральского РУВД по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы»», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что похищение оказалось инсценировкой. Выяснилось, что в тот день молодая девушка допоздна задержалась на прогулке со своим парнем, и чтобы мать девушки ее не ругала, они выдумали историю с похищением.
Возбуждено уголовное дело по статье 419 «Заведомо ложный донос». Проводится досудебное расследование.
Фото: izhlife.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872203-ad221ea5228bd89b4f66fc7f0a1797fa
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...