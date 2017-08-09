Нацбанк РК выпустил новые памятные монеты

Национальный банк Казахстана выпустил памятные монеты − «Год собаки» из серии «Восточный календарь» и «Абылай хан» из серии монет «Портреты на банкнотах». Они выполнены из золота и серебра номиналом 500 тенге, а также из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Выход монеты «Год собаки» приурочен к наступающему 2018 году, который по Восточному календарю является годом «желтой земляной собаки». Монеты имеют форму двенадцатигранника.

Обе монеты из золота и серебра имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода. На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части запечатлена собака - символ 2018 года по восточному календарю. Там же расположен логотип Национального банка Республики Казахстан. В дизайне монет использованы мотивы скульптурной композиции фонтана «Восточный календарь» в Алматы.

Монеты «Абылай хан» из золота, серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. На аверсе в центральной части изображен герб Республики Казахстан, на реверсе - фрагмент лицевой стороны банкноты достоинством 100 тенге образца 1993 года, на которой размещен портрет Абылай хана. В настоящее время банкнота изъята из обращения.

Обе монеты имеют одинаковые характеристики. Золотые, 999-й пробы, выпущены тиражом в 1 000 экземпляров, имеют массу 7,78 грамм и диаметр 21,87 миллиметра. Серебряные монеты, 925-й пробы, массой - 31,1 грамм и диаметром 38,61 миллиметра вышли в количестве три тысяч штук. Монета «Абылай хан» также выпущена из сплава нейзильбер тиражом 10 тысяч экземпляров.