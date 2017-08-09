Бауржан Байбек. Два года в кресле акима

За два года работы акиму удалось внедрить в быт алматинцев немало новшеств.

Ровно два года назад, 9 августа, акимом Алматы был назначен Бауржан Байбек. Он сменил на этом посту Ахметжана Есимова, который, в свою очередь, стал Председателем правления АО «НК Астана ЭКСПО 2017». Zakon.kz вспоминает, что сделал Байбек в Алматы за это время.





После назначения Бауржан Байбек долго раскачиваться не стал, а показал себя в качестве энергичного управленца. С приходом нового градоначальника в южном мегаполисе произошло немало изменений. Наиболее известные из них – запрет на взимание платы за помощь в парковке, внедрение электронного билетирования "Оңай", приостановление деятельности трамвайного депо и финансирования «Кок Жайлау», снос незаконных построек.





Цели работы акимата Байбек закрепил в Программе развития до 2020 года. В разработке документа приняли участие зарубежные эксперты. Помимо этого, свои предложения внесли и сами жители города. Согласно программе, Алматы должен стать комфортным, безопасным, социально ориентированным, экономически устойчивым, интегрированным для бизнеса и частного капитала, а также городом активных граждан.





Для этого были открыты аккаунты в социальных сетях. Граждане оставляют жалобы и сообщают о нарушениях. Как позже признался градоначальник, 80% жалоб помогли акимату увидеть реальные проблемы города.





Аким призвал бизнесменов активнее участвовать в жизни города. Началось строительство школ, поликлиник, дошкольных учреждений, детских площадок за счет частных инвестиций.





Для удобства пользования общественным транспортом в октябре 2015 года была внедрена система электронной оплаты проезда «Онай». Она заменила старую систему валидаторов. Также для комфортного передвижения по городу на проспектах Абая, Райымбека и улицах Желтоксан и Наурызбай батыра появились обособленные полосы для общественного транспорта. Была введена система платных парковок. Параллельно с этим градоначальник запретил частникам взимать плату за помощь в парковке.





На долю нового градоначальника выпала честь проводить Универсиаду-2017. За время подготовки к масштабному событию были построены спортивные объекты, приведена в порядок инфраструктура.





Однако не все решения и действия градоначальника воспринимаются населением положительно. Так, при Байбеке в мегаполисе был снесен старый дом в центре города по адресу Желтоксан, 115. Информация о сносе здания в «старом центре», вызвала общественный резонанс. Однако городские власти отметили, что по окончании ремонтных работ город будет комфортнее для пешеходов. Помимо этого улучшится экологическая обстановка.





Сильные и обильные дожди стали предметом обсуждения среди жителей в прошлом году. В сети стали появляться различные мемы с участием акима. Бауржан Байбек распорядился проинспектировать водоотводную систему. По результатам проверки стало известно, что больше половины арыков находятся в неудовлетворительном состоянии. Акимат объявил о начале реконструкции арычной системы.





За два года работы акиму удалось внедрить в быт алматинцев немало новшеств. Однако работа на этом не останавливается, лишь время покажет, каким станет мегаполис в будущем.



