Бауржан Байбек. Два года в кресле акима
9 августа 2017, 09:43
За два года работы акиму удалось внедрить в быт алматинцев немало новшеств.
Ровно два года назад, 9 августа, акимом Алматы был назначен Бауржан Байбек. Он сменил на этом посту Ахметжана Есимова, который, в свою очередь, стал Председателем правления АО «НК Астана ЭКСПО 2017». Zakon.kz вспоминает, что сделал Байбек в Алматы за это время.
После назначения Бауржан Байбек долго раскачиваться не стал, а показал себя в качестве энергичного управленца. С приходом нового градоначальника в южном мегаполисе произошло немало изменений. Наиболее известные из них – запрет на взимание платы за помощь в парковке, внедрение электронного билетирования "Оңай", приостановление деятельности трамвайного депо и финансирования «Кок Жайлау», снос незаконных построек.
Цели работы акимата Байбек закрепил в Программе развития до 2020 года. В разработке документа приняли участие зарубежные эксперты. Помимо этого, свои предложения внесли и сами жители города. Согласно программе, Алматы должен стать комфортным, безопасным, социально ориентированным, экономически устойчивым, интегрированным для бизнеса и частного капитала, а также городом активных граждан.
Для этого были открыты аккаунты в социальных сетях. Граждане оставляют жалобы и сообщают о нарушениях. Как позже признался градоначальник, 80% жалоб помогли акимату увидеть реальные проблемы города.
Аким призвал бизнесменов активнее участвовать в жизни города. Началось строительство школ, поликлиник, дошкольных учреждений, детских площадок за счет частных инвестиций.
Для удобства пользования общественным транспортом в октябре 2015 года была внедрена система электронной оплаты проезда «Онай». Она заменила старую систему валидаторов. Также для комфортного передвижения по городу на проспектах Абая, Райымбека и улицах Желтоксан и Наурызбай батыра появились обособленные полосы для общественного транспорта. Была введена система платных парковок. Параллельно с этим градоначальник запретил частникам взимать плату за помощь в парковке.
На долю нового градоначальника выпала честь проводить Универсиаду-2017. За время подготовки к масштабному событию были построены спортивные объекты, приведена в порядок инфраструктура.
Однако не все решения и действия градоначальника воспринимаются населением положительно. Так, при Байбеке в мегаполисе был снесен старый дом в центре города по адресу Желтоксан, 115. Информация о сносе здания в «старом центре», вызвала общественный резонанс. Однако городские власти отметили, что по окончании ремонтных работ город будет комфортнее для пешеходов. Помимо этого улучшится экологическая обстановка.
Сильные и обильные дожди стали предметом обсуждения среди жителей в прошлом году. В сети стали появляться различные мемы с участием акима. Бауржан Байбек распорядился проинспектировать водоотводную систему. По результатам проверки стало известно, что больше половины арыков находятся в неудовлетворительном состоянии. Акимат объявил о начале реконструкции арычной системы.
За два года работы акиму удалось внедрить в быт алматинцев немало новшеств. Однако работа на этом не останавливается, лишь время покажет, каким станет мегаполис в будущем.
Самый молодой аким Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы родился 19 марта 1974 года в Алма-Ате. В 1995 году по программе «Болашак» завершил обучение в Институте Гете по специальности «Немецкий язык». Также окончил Высшую музыкальную школу в Любеке и Центрально-Азиатский университет.
В разные годы работал референтом, атташе Генерального консульства РК в городе Франкфурт на Майне. Был третьим секретарем экономического отделения Посольства РК в Берлине.
Работал экспертом Центра системных исследований, заведующим сектором информации и анализа Администрации Президента РК. Занимал должность главного инспектора Протокола Президента, затем стал шефом протокола Президента РК. В период с 2009 по 2013 гг. был заместителем Руководителя Администрации Президента. С августа 2015 года является акимом города Алматы.
Фото: Sputnik/ Болат Шайхинов.
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