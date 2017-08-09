Назарбаев об Астане: К 2030 году Астана, наверное, будет двухмиллионным городом

Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил, что развитие столицы Казахстана остановить уже невозможно, передаёт МИА «Казинформ».

«Нашей независимости всего 25 лет. За эти годы провинциальный город, где когда-то жили 150 тысяч человек, стал миллионным. К 2030 году, наверное, будет двухмиллионным городом. Экономика за эти годы поднялась более чем в 20 раз (...) Город уже имеет свой образ жизни, сам развивается, и остановить его невозможно», - сказал глава государства в интервью телеканалу National Geographic

Нурсултан Назарбаев вспомнил, что на месте нового города была голая степь.

Напомним, всемирно известный телеканал снял документальный фильм о строительстве главного объекта международной выставки ЭКСПО-2017 - сфере «Нур Алем». Вдохновившись Астаной, съемочная группа решила сделать этот фильм не только об одном здании, но и об истории города, выросшего за 20 лет в степи.

Говоря о выставке, Президент Казахстана отметил, что возобновляемые источники энергии - это сегодняшний драйвер технического прогресса всего мира.

«Мы построили новый район нашей столицы - красивый, современный. А сфера - это самое большое в мире сферическое здание. Оно имеет восемь этажей, каждый показывает один из видов альтернативной энергии», - добавил Нурсултан Назарбаев

Анеля Касымова