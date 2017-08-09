"100 новых лиц Казахстана": Волшебство танца на коляске

Спортивные танцы на колясках - Паралимпийский вид спорта для людей с ограниченными возможностями. По официальной версии Международного паралимпийского комитета (IPC) танцы делятся на первую и вторую категории (по тяжести травмы выступающего), на стили - «комби» или «дуэт», а также на программу исполнения — латиноамериканскую (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв) или европейскую (вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп).





Танцы на колясках появились в Великобритании в конце 1960-х годов, как средство реабилитации. К середине 70-х они распространились по всей Европе. С 1998 года танцы на колясках курируются Международным паралимпийским комитетом, хотя и не входят в программу Паралимпийских игр. В 1997 году прошли официальные международные соревнования (чемпионат Европы) в Швеции. Чемпионат мира состоялся в Японии в 1998 году. На сегодняшний день более 45 стран мира участвуют в данном виде спорта. Танцы на колясках - особенные танцы. Благодаря им у людей с ограниченными возможностями появляется интерес к жизни.





В рамках проекта "100 новых лиц Казахстана" портал Zakon.kz продолжает знакомить вас с интересными, талантливыми, выдающимися личностями. Сегодня мы расскажем вам об удивительной 17-летней девушке Малике Муктаровой из Костаная.





Малика - особенный человек. Несмотря на то, что с детства она не может ходить и передвигается на инвалидной коляске, ее упорству и воле к победе можно только позавидовать.





Она учится в костанайской средней школе №9, рядом с домом. Утром в школу ее отвозит инватакси. Часть занятий у нее индивидуальная, часть – вместе с классом.





В интервью СМИ Малика рассказывала, что в девятом классе месяц прогуливала уроки по географии, потому что кабинет находился на третьем этаже. Она не могла заставить себя попросить одноклассников поднять ее с коляской на нужный этаж. Потом пришлось признаться учительнице, а мальчишки в классе даже обиделись: почему не сказала? С тех пор с этим нет проблем нет.





"Я вообще не помню, чтобы мне было тяжело с другими детьми. Когда была совсем маленькая, меня никто ни о чем не спрашивал. Просто предлагали: давай будем играть в догонялки на песке! И я играла со всеми. Только не ходила, а ползала", - говорит Малика.





Она с детства поет, активно выступает на сцене, умеет играть на домбре, пишет стихи. О танцах тогда, конечно, никто и не задумывался. Оказалось, танцы могут быть волшебными.





Это стало понятно, когда Малика попала в общественное объединение инвалидов "Yмiт-Надежда" к Дюсенгали Оспанову и Аруне Жаксагуловой и в 11 лет затанцевала. Супруги, оба колясочники, основали объединение, в корне отличавшееся от других. Там собирались люди молодые, активные, не желающие мириться с ограниченным образом жизни.





"Я не думала, что начну заниматься танцами. Всегда пела, планировала после школы попробовать поступить в Академию искусств в Астане. А несколько лет назад меня позвали на тренировки. Танцы очень затянули, я не устаю, а наоборот - заряжаюсь ими. Пробовала даже современные – вакинг, понравилось. Самое главное для танцора - почувствовать эмоцию и суметь верно донести ее зрителю. И, конечно, попадать в музыку, танцевать красиво и пластично", - говорит она.













В 2015 году Муктарова Малика стала пятикратной чемпионкой Костанайской области по спортивно-бальным танцам. С 2016 года девушка - участница международных конкурсов.





В сентябре 2016 года она стала бронзовым призером Кубка мира по спортивным танцам на колясках. Соревнование проходило в Санкт-Петербурге. Участниками турнира стали более 200 спортсменов из России, Казахстана, Австрии, Бельгии, Беларуси, Гонконга, Италии, Кореи, Словении, Финляндии и Японии.





В ноябре 2016 года Малика стала Чемпионкой Азии по танцам на колясках в Тайване. Она завоевала на чемпионате две золотые и одну бронзовую медали.





В июне 2017 года она стала чемпионкой Казахстана по танцам на колясках. В прошлом году юной чемпионке РК удалось завоевать на главном республиканском спортивном мероприятии лишь бронзовую награду. В этом году девушка взошла на первую ступень пьедестала. Она завоевала пять медалей.









"Чемпионат длился два дня. В нем приняли участие спортсмены из 9 областей. В первый день я со своим партнером Владиславом Сахно танцевала комби-фристайл, комби-стандарт, а также выступила сама в категории соло-фристайл», - рассказала Малика. – В комби-фристайл мы взяли золото, во комби-стандарт - серебро. А в своей сольной программе я также завоевала золото. Во второй день мы представили пять латино-американских танцев и заняли второе место. В сольной программе я вновь была первая. Соперники все очень достойные и выходить на сцену было страшно, но я переборола страх, смогла собраться и выиграть".





Сначала Малика выступала на обычной инвалидной коляске, а после победы в чемпионате Азии ей подарили долгожданную танцевальную.





Конечно, даже на самой современной коляске невозможно сделать шаг в сторону, как требуется в латинских танцах, но маневренность у нее куда выше. Это как профессиональные туфли для танцора.





"Это была моя мечта. С такой коляской можно самостоятельно пять раз прокрутиться на одном месте. То есть одно движение руками – и ты крутишься вокруг оси. Пока люди не столкнутся с этим, они вряд ли поймут. Даже мой хореограф говорит: "Я не знаю, как объяснять". Он просто хвалит меня за то, что я с фантазией, могу придумывать движения, то есть у нас есть импровизация. Главное, чтобы это было в музыку и соответствовало стилю танца", - отмечает Малика.





Сольно девушка танцует медленный вальс, танго, самбу, румбу, джайв. А в паре – латино, самбу, ча-ча-ча, пасодобль.





"Пасодобль очень харизматичный танец, мой самый любимый".





Малика признается, что участвовать в конкурсах не трудно, а вот победить - очень сложно.





"Ты видишь, как двигаются другие танцоры, какая у них пластичность, костюмы, коляска. У иностранцев совсем другие коляски, на порядок выше".





Сейчас Малика активно готовится к чемпионату мира в Бельгии. После школы она хотела бы учиться актерскому мастерству, но родители настаивают на юрфаке.





"Не хочется мне, но учу английский, историю Казахстана и всемирную историю, чтобы поступить на юрфак. Но все равно сейчас подготовка к чемпионату мира занимает больше времени, чем подготовка к ЕНТ", – говорит танцовщица.





Напомним, в Казахстане продолжается активная реализация проекта «100 новых лиц». Люди, которые в нем участвуют, несомненно, станут образцом для подражания. Идейным вдохновителем проекта стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.





Существует специальный сайт 100esim.el .kz по сбору заявок на участие в проекте. Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа.