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На Первом канале не нашлось работы для Олешко

9 августа 2017, 09:49

Первый канал рассказал, почему не продлил контракт с ведущим.

Актер, телеведущий Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода, контракт с ним не был продлен из-за отсутствия подходящих для него проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Ранее в СМИ появилась информация, что актер и телеведущий Александр Олешко (вел, в частности, шоу "Точь-в-точь") покидает Первый канал и переходит на НТВ.

"Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода. Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год", — сказали в пресс-службе Первого канала.

Комментарием телеканала НТВ РИА Новости пока не располагает.

Фото © РИА Новости / Михаил Мордасов

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