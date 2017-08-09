На Первом канале не нашлось работы для Олешко
9 августа 2017, 09:49
Первый канал рассказал, почему не продлил контракт с ведущим.
Актер, телеведущий Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода, контракт с ним не был продлен из-за отсутствия подходящих для него проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее в СМИ появилась информация, что актер и телеведущий Александр Олешко (вел, в частности, шоу "Точь-в-точь") покидает Первый канал и переходит на НТВ.
"Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода. Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год", — сказали в пресс-службе Первого канала.
Комментарием телеканала НТВ РИА Новости пока не располагает.
Фото © РИА Новости / Михаил Мордасов
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