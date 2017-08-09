Франция поддерживает внедрение латиницы в Казахстане - Посол Франции в РК

Казахстан и Франция отмечают в этом году 25 - летие дипломатических отношений. Сильнее укрепить стратегическое партнерство двух стран поможет обретение латинского алфавита, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Франсис Етьен, передает ortcom.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» сообщил о том, что к 2025 году все деловые документы, периодические издания и книги должны начать выходить на латинице.

Один из ближайших партнеров Казахстана - Франция поддерживает данный шаг. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Франсис Етьен, переход на латинский алфавит будет способствовать сближению стран.

-То, что казахский язык перейдет на латинский алфавит, окажет большую помощь в познании национальной идентичности через произведения Абая и других казахских писателей. Возможно, сейчас мы медленно переводим ваших авторов. Дело в том, что кириллица и латиница два разных алфавита. Нынешний шаг о переходе на латинскую письменность облегчит процесс перевода и будет способствовать сближению наших стран, - отметил Франсис Етьен в ходе пресс-конференции в СЦК

Стоит отметить, что Франция одной из первых западных стран признала независимость Казахстана 25 января 1992 года. На сегодняшний день Франция занимает 6 место в списке ведущих торговых партнеров Казахстана, а французские компании входят в число крупнейших инвесторов в экономику Казахстана.