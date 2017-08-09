Два человека погибли в ДТП в Алматинской области
9 августа 2017, 09:53
По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
В ДТП близ Алматы погибли два человека, третий госпитализирован, сообщает Sputnik Казахстан.
Дорожная авария произошла в Илийском районе, где в ночь с 8 на 9 августа на автодороге Отеген батыр — Кызыл ту опрокинулась в кювет Toyota Camry.
На месте происшествия погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне машины в качестве пассажиров. Водитель с различными травмами был госпитализирован в районную больницу.
В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили факт ДТП, сообщив, что по предварительной версии 28-летний водитель Toyota Camry допустил опрокидывание иномарки, не справившись с ее рулевым управлением.
По факту дорожно-транспортного происшествия полицией начато расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) с назначением необходимых экспертиз.
Фото: Sputnik / Павел Лисицын.
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