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Два человека погибли в ДТП в Алматинской области

9 августа 2017, 09:53

По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

В ДТП близ Алматы погибли два человека, третий госпитализирован, сообщает Sputnik Казахстан.

Дорожная авария произошла в Илийском районе, где в ночь с 8 на 9 августа на автодороге Отеген батыр — Кызыл ту опрокинулась в кювет Toyota Camry.

На месте происшествия погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне машины в качестве пассажиров. Водитель с различными травмами был госпитализирован в районную больницу.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили факт ДТП, сообщив, что по предварительной версии 28-летний водитель Toyota Camry допустил опрокидывание иномарки, не справившись с ее рулевым управлением.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицией начато расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) с назначением необходимых экспертиз.

Фото: Sputnik / Павел Лисицын.

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