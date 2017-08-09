Два человека погибли в ДТП в Алматинской области

По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

В ДТП близ Алматы погибли два человека, третий госпитализирован, сообщает сообщает Sputnik Казахстан





Дорожная авария произошла в Илийском районе, где в ночь с 8 на 9 августа на автодороге Отеген батыр — Кызыл ту опрокинулась в кювет Toyota Camry.





На месте происшествия погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне машины в качестве пассажиров. Водитель с различными травмами был госпитализирован в районную больницу.





В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили факт ДТП, сообщив, что по предварительной версии 28-летний водитель Toyota Camry допустил опрокидывание иномарки, не справившись с ее рулевым управлением.





По факту дорожно-транспортного происшествия полицией начато расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) с назначением необходимых экспертиз.



