Яйцо с сюрпризом: В Актобе пенсионерка обнаружила в курином яйце цыпленка

В Актобе пенсионерка Тамара Власко обнаружила в одном из куриных яиц, купленных в ближайшем супермаркете, цыпленка , сообщает , сообщает Rikatv.kz





Женщина требует наказать виновных за недобросовестное отношение к покупателям.





"Отваривая одно из купленных накануне в одном из магазинов крупной сети супермаркетов яиц, она и представить не могла, какой сюрприз ее ждет. Через 2 минуты, после того, как она поставила яйцо вариться, оно треснуло, и оттуда показалась головка цыпленка", - рассказала пенсионерка.





Предусмотрительная бабушка чек сохранила, а остальные 9 яиц из десятка предпочла не трогать, оставив это специалистам Департамента охраны общественного здоровья





Пенсионерка предполагает, что всему виной неправильное хранение, яйца попросту перестояли в тепле. Отсюда и дурной запах.





Представителей популярной в городе сети супермаркетов новость застала врасплох. По их словам, прежде чем яйца попадают на прилавок, обязательно проверяется срок продукции, и результаты лабораторной экспертизы. В самом супермаркете собственной лаборатории нет. С ситуацией здесь пообещали разобраться, а деньги за испорченный продукт вернуть!





80-летняя Тамара Власко уверяет, дело не столько в деньгах, сколько в отношении супермаркета к своему покупателю. А оно, говорит пожилая женщина, не самое уважительное, что нужно непременно исправлять.







