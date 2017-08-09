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Яйцо с сюрпризом: В Актобе пенсионерка обнаружила в курином яйце цыпленка

9 августа 2017, 10:01

Женщина требует наказать виновных за недобросовестное отношение к покупателям.

В Актобе пенсионерка Тамара Власко обнаружила в одном из куриных яиц, купленных в ближайшем супермаркете, цыпленка, сообщает Rikatv.kz.

Женщина требует наказать виновных за недобросовестное отношение к покупателям.

"Отваривая одно из купленных накануне в одном из магазинов крупной сети супермаркетов яиц, она и представить не могла, какой сюрприз ее ждет. Через 2 минуты, после того, как она поставила яйцо вариться, оно треснуло, и оттуда показалась головка цыпленка", - рассказала пенсионерка.

Предусмотрительная бабушка чек сохранила, а остальные 9 яиц из десятка предпочла не трогать, оставив это специалистам Департамента охраны общественного здоровья

Пенсионерка предполагает, что всему виной неправильное хранение, яйца попросту перестояли в тепле. Отсюда и дурной запах.

Представителей популярной в городе сети супермаркетов новость застала врасплох. По их словам, прежде чем яйца попадают на прилавок, обязательно проверяется срок продукции, и результаты лабораторной экспертизы. В самом супермаркете собственной лаборатории нет. С ситуацией здесь пообещали разобраться, а деньги за испорченный продукт вернуть!

80-летняя Тамара Власко уверяет, дело не столько в деньгах, сколько в отношении супермаркета к своему покупателю. А оно, говорит пожилая женщина, не самое уважительное, что нужно непременно исправлять.


Фото: соцсети

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