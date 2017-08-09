Столичный аэропорт наконец обрел новую вывеску - Nursultan Nazarbayev International Airport

Надпись Nursultan Nazarbayev International Airport устанавливают на здании аэропорта Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили корреспонденту агентства в аэропорту, конструкция установлена со стороны взлетно-посадочной полосы. Также она будет установлена со стороны входа в терминал. К слову, надписи будут на казахском и английском языках. На казахском языке будет написано «Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы». Напомним, международный аэропорт Астаны получил новое название - «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Соответствующее постановление Правительства РК опубликовано в общенациональных газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» от 21 июня 2017 года. Позже Глава государства прокомментировал корреспонденту телеканала «Россия 24» инициативу переименования аэропорта Астаны в честь Президента. «Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Любой политик, лидер государства должен сохраниться в истории своими делами. Это вопрос не нашего поколения. Это вопрос грядущих поколений. Потому что лицом к лицу лица не видно. Я часто вспоминаю высказывание Марка Аврелия, великого философа и императора Рима, который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал - не хочу, чтобы спрашивали люди, чей это памятник. Пусть лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник»

Аэропорт столицы Казахстана, основанный еще в 1931 году, за 86 лет своего существования от обслуживания самых малых самолетов пришел к возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду.