В Костанайской области из незаконного оборота изъято более 500 единиц оружия

Участковыми инспекторами полиции Костанайской области с начала года из незаконного оборота изъято более 540 единиц различного оружия, сообщает пресс-служба областного ДВД.

Полицейскими проверено более 20 тысяч владельцев гражданского оружия. В результате, за нарушение «Правил оборота оружия и патронов к нему», к административной ответственности привлечено 807 владельцев оружия, аннулировано 292 разрешения на право его хранения и ношения.

Из общего количества изъятого оружия: нарезного оружия - 27 единиц, гладкоствольного оружия - 435 единиц, газового оружия - 46 единиц, травматического -1 и электрического - 31 единица.

В рамках проведенных оперативно-профилактических мероприятий и акций населением добровольно сдано 463 единицы оружия, из которого 143 не были зарегистрированы.

Так, 4 июля сотрудниками УБОП ДВД Костанайской области был задержан 76-летний житель областного центра. Гражданин С. хранил у себя дома целый арсенал оружия. А именно: 7 пистолетов, две мелкокалиберные винтовки, более 600 патронов, магазины от пистолета Макарова, глушители, приклады к ружью, банки с порохом, ножи и кобуры.

Задержали подозреваемого по улице Киевской в личном автомобиле. Уже в ходе дальнейшего обыска дома пенсионера полицейские изъяли незаконно хранящееся оружие и боеприпасы.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 часть 3 УК РК. По итогам рассмотрения уголовного дела в суде будет принято решение о его уничтожении.

Одно из последних преступлений, связанных с холодным оружием выявлено 3 августа в поселке Сарыколь. Полицейские задержали мужчину, который в своем цеху изготовил пять ножей кустарного производства. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 288 ч. 4 УК РК.

Полицейские отмечают, что изымают не только современные ружья, но и раритетные. Так, 20 мая в ходе проведения рейдовых мероприятий в микрорайоне Костанай-2 задержан 22-летний парень. Подозреваемый при себе имел обрез от одноствольного гладкоствольного ружья калибра 7.62. марки «Маузер» 1898 года выпуска. В настоящее время уголовное дело по статье 287 части 1 УК РК передано в суд.

Стоит отметить, что все изъятое оружие идет на переплавку. Эта процедура находится на особом контроле в ДВД Костанайской области. Уничтожение изъятого, найденного, добровольно сданного оружия и боеприпасов к нему производится на специализированном предприятии ССГПО города Рудного в присутствии специальной комиссии, в состав которой входят представители органов прокуратуры, партии «Нур Отан» и средств массовой информации. Процесс уничтожения сопровождается фото- видеосъемкой.