Назарбаев по телефону обсудил с Эрдоганом перспективы двусторонних отношений
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переговорил по телефону с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Акорды.
Главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по ряду актуальных международных вопросов.
Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан, а также принять участие в предстоящем Саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в сентябре текущего года в Астане.
9 августа 2017, 10:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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