Назарбаев по телефону обсудил с Эрдоганом перспективы двусторонних отношений

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переговорил по телефону с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Акорды.

Главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по ряду актуальных международных вопросов.

Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан, а также принять участие в предстоящем Саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в сентябре текущего года в Астане.