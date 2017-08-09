В Алматы стартовал командный турнир по теннису в формате Davis Cup

7 августа в Алматы стартовал командный турнир по теннису на «Кубок Казахстана» среди детей до 12 лет, сообщает Zakon.kz





Соревнования проходят в теннисном центре ФТК «ЦСКА» и завершатся 12 августа. В турнире принимают участие 16 команд, которые представляют 14 регионов Казахстана. В состав команд входят: 4 мальчика, 4 девочки и 2 тренера.





«Соревнования пройдут в формате Davis Cup. Команды будут соревноваться в одиночных и парных матчах, все заработанные баллы будут суммироваться. По окончании турнира победителям и финалистам будут вручены ценные призы, подарки и денежные гранты, которые могут быть потрачены для поездок на соревнования, сборы и организацию тренировочного процесса. Все ребята мотивированы, заряжены на победу. Уверен, что финальные матчи пройдут очень интересно, эмоции будут зашкаливать, будут и слезы поражения и радость успеха», - рассказал заместитель директора алматинского филиала ФТК, организатор турнира Андрей Квасов.









Победители турнира получат денежный грант в размере $7000, призеры по $5,000 и $3,000, соответственно занятому месту. К примеру, в прошлом году командное первенство выиграла команда «Алматы-1», второе место заняла команда «Астана-1», тройку призеров замкнула команда из Карагандинской области. На сегодняшний день явных фаворитов турнира нет, у каждой команды есть шансы увезти заветный трофей.





«Теннис - увлекательный вид спорта. Когда я увидел, как играют профессионалы, захотел играть также. Мой кумир Роджер Федерер, он легенда, хочу стать как он. На эти соревнования мы приехали с настроем победить. Приложу все силы, чтобы наша команда выиграла», - сказал юный теннисист из Кызылординской области Ердильда Ерасыл.









Сегодня в Казахстане теннисом занимаются более 3000 детей. Главная задача Федерации -сделать теннис доступным для всех. К примеру, ежемесячная оплата детской группы на 12 занятий в теннисных секциях в среднем по регионам варьируется от 6 до 15 тысяч тенге. Также любой желающий, чтобы поиграть в теннис, может арендовать час корта всего за 1,5-2 тысячи тенге. Получается, что занятия теннисом сегодня стоят дешевле плавания, футбола и других видов спорта.





«Федерация тенниса ведет огромную работу. Теннис стремительно развивается в Казахстане, за год только международных турниров проводится больше 60-ти. Формат командного турнира по теннису на «Кубок Казахстана» очень интересный, особенно для детей. Командный дух, поддержка, развитие. Эти соревнования сплачивают детей и помогают развивать их профессиональные качества. Надеюсь, что наша команда войдет в 8-ку сильнейших», - сказал главный тренер ВКО Игорь Дзабаев.





Талантливые теннисисты, подающие большие надежды, сегодня имеют возможность заниматься на льготной основе. Таким образом, более 600 детей по всей республике занимаются теннисом бесплатно.









«Мой сын Жакас занимается теннисом с 6 лет. В Кызылорде построили прекрасный теннисный корт, и мы пошли поиграть. Тренер заметил в моем сыне талант, потом мы уехали в Америку. Там Жакаса научили основам тенниса, после возвращения продолжили тренироваться. Сейчас в рейтинге, в своем возрасте сын занимает 4 место. Мы участвуем в международных турнирах, достигаем своих первых высот, в 8-летнем возрасте сын стал чемпионом США. Теннис не дешевый вид спорта, без помощи Федерации было бы сложно. Если ребенок талантлив, целеустремлен и подает надежды, то Федерация поможет», - рассказал отец теннисиста Козбак Аралбай.





Федерация осуществляет полную поддержку порядка 50 ведущим юным теннисистам со всего Казахстана. Финансируются все процессы, начиная от предоставления инвентаря - мячей, сеток для кортов, аренды самих кортов, привлечения тренеров, учителей, обучения английскому языку, питания и до поездок за границу на соревнования.









«Когда я играю в теннис, то получаю удовольствие, поэтому люблю этот вид спорта. Мне нравится тренироваться, соревноваться, а особенно выигрывать. Но считаю, что проигрывать тоже нужно, чтобы работать на тренировках еще больше и сильнее. Моя мечта - стать первой ракеткой мира. А еще хочу побывать на тренировках звезд тенниса, посмотреть, как у них ноги двигаются, как удар летит. Мне нравится, как играют Роджер Федерер, Доминик Тим, Фабио Фоньини», - сказал Жакас Козбак.





Специалисты советуют начинать заниматься теннисом с 5 лет. С 2009 года Федерация оснащает теннисным инвентарем более 30 детских садов Казахстана в рамках программы «Теннис до 10-ти».









«Мы всей семьей играем в теннис, с зятем три раза в неделю ходим играть на корты. Внучка Карина сейчас тренируется в Майами, летом приезжает в Казахстан и занимается здесь. Хочу сказать спасибо Федерации тенниса за то, что у нас в Костанае построили теннисный центр. Много желающих заниматься, корты всегда заняты. Верю, что теперь в нашем регионе теннис будет усиленно развиваться», - сказал один из родителей Мендыбай Омаров.









В настоящее время теннисные центры детско-юношеского направления есть во всех областях страны. В текущем году завершится строительство теннисного центра в Петропавловске. Кроме того, в Алматы ведется строительство теннисного центра, которое завершится в апреле 2018 года, продолжается строительство в городе Шымкент, и планируется строительство крупного теннисного центра в Астане.



