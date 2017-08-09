Для гарантированного возврата в страну казахстанским туристам необходим тур-код

Министерство культуры и спорта РК информирует граждан страны о необходимости получения тур-кода в целях гарантированного возврата в страну в случаях невыполнения туроператорами своих обязательств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данная норма урегулирована действующим законодательством.

Законом РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан» все участники рынка обязаны осуществлять деятельность в рамках системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма. Администратором Системы гарантирования является Корпоративный фонд «Туристік Қамқор» участником системы гарантирования системы гарантирования обеспечивается:

1) наличие банковской гарантии;

2) оплата сбора за каждый реализованный турпродукт в размере 0,5 МРП; подтвержденная тур-кодом, выданным электронным реестром туров.

Отмечается, что туристские фирмы, не являющиеся участниками системы гарантирования, работают вне рамок законодательства. На данный момент не всеми субъектами туристской деятельности подписаны договора с администратором Системы.

За невыполнение данной нормы ст.27-3 Закона РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан» предусматривается приостановление лицензии на туроператорскую деятельность.

В связи с вышеизложенным всем туристам необходимо при покупке любого тура необходимо требовать информацию по присвоению тур-кода туроператорами на сайте или по телефонам:+7(7172)279- 112, +77015340580.