"Мистер Е-мое" рассмешил Казнет
9 августа 2017, 10:23
Пользователей сети позабавили эмоции туриста.
В Сети опубликовали забавное видео посетителя Астана-ЭКСПО, передает Zakon.kz.
Турист прошелся по стеклянному мосту в сфере "Нур Алем". Пользователей сети позабавили эмоции туриста. За 30 секунд мужчина сказал "Е-мое" около десяти раз.
"Вот блин, ребята! Вот это очково. Е-мое, е-мое, мамочки! Ай, током шибануло. Ох ты, оно шатается, е-мое! Я вообще не могу, все-все, я ушел. Быстрее! Е-мое! У меня ладони вспотели! Е-мое!", - делился впечатлениями турист. Мужчину уже окрестили "Мистером Е-мое"
Отметим, мост в "Нур Алеме" расположен на стометровой высоте. Он сделан моста в Китае, который висит над ущельем на высоте 179 метров.
Фото: kstnews.kz.
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