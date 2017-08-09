"Мистер Е-мое" рассмешил Казнет

В Сети опубликовали забавное видео посетителя Астана-ЭКСПО,





Турист прошелся по стеклянному мосту в сфере "Нур Алем". Пользователей сети позабавили эмоции туриста. За 30 секунд мужчина сказал "Е-мое" около десяти раз.





"Вот блин, ребята! Вот это очково. Е-мое, е-мое, мамочки! Ай, током шибануло. Ох ты, оно шатается, е-мое! Я вообще не могу, все-все, я ушел. Быстрее! Е-мое! У меня ладони вспотели! Е-мое!", - делился впечатлениями турист. Мужчину уже окрестили "Мистером Е-мое"









Отметим, мост в "Нур Алеме" расположен на стометровой высоте. Он сделан моста в Китае, который висит над ущельем на высоте 179 метров.







