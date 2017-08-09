Павлодарский этнофестиваль обещает удивить гостей выдумкой и размахом

Гостей порадует зрелищное шоу в котором семь парашютистов в национальных костюмах проведут обряд шашу с неба.

Яркое и зрелищное шоу с насыщенной развлекательной программой - этнофестиваль «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» готовят для жителей Прииртышья 12 и 13 августа. Шоу развернется на берегу Иртыша, у выезда со старого моста в сторону Астаны, где в давние времена останавливались караваны и располагались зимние резиденции казахских султанов.





Организаторы праздника обещают воссоздать атмосферу прошлого. Этноаул, где будет установлено 115 юрт, расскажет о быте и культуре казахского народа. Гостей ожидают выставки казахских народных инструментов, снаряжений кочевого народа, внутреннего убранства юрты и утвари древних казахов, а также нарядов и ювелирных изделий.





Здесь впервые пройдет дефиле 50 казахских национальных костюмов «История одежды кочевого народа пяти веков», специально подготовленное известным дизайнером брэнда JADO, которые сразу из Павлодаре отправятся в Нью-Йорк для участия в неделе высокой моды.









Представители всех районов области прибудут на фестиваль караванными дорогами Сарыарки на конях в сопровождении беркутчи и охотников с легендарными охотничьими собаками тазы.

Днем на главной сцене состоится театрализованное представление, к котором примут участие как творческие коллективы Павлодарской области, так и звезды казахстанской эстрады. Впервые прозвучит кюй Жаяу Мусы в исполнении 300 домбристов и будет представлен гимн фестиваля, написанный известным композитором Лукпаном Жолдасовым в сотрудничестве с павлодарским автором Асыгатом Турганбеком.





Вечером для гостей споют группа «МузАрт», Төреғали Төреәлі, Нурлан Алимжанов, «Alem band» и «BN», Райымбек Сатыбалды и этно-рок-группа «Ұлытау».





Отдельного упоминания стоит концерт-презентация с участием приглашенных делегаций из разных стран мира (Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Россия, Монголия), посвященный 25-летию начала возвращения на Родину наших соотечественников из-за рубежа.





На этнофестивале любой желающий может попробовать казахские национальные блюда: коспа, курт, ірімшік, куырдак, казы-карта, жал-жая, бауырсаки, а также угоститься кумысом, приготовленным по древним традициям кочевого народа.





Своих зрителей обязательно найдет конкурс «Пай-пай, қазақтың келіндері-ай», где знанием обычаев казахского народа и и гостепримством будут блистать павлодарские невестки, состоящие в браке не более пяти лет.









Отдельного внимания заслуживает выставки охотничьих собак и ловчих птиц. На территории этноаула пройдет аукцион, где на продажу выставят около 150 лошадей.





Для любителей спорта откроются площадки для «Қазақша күрес», «Асық ойындары», «Теңге алу", «Садақтан ату», «Алтыбақан тебу ойындары», «Аударыспақ», «Тас көтеру».





Гостей порадует зрелищное шоу в котором семь парашютистов в национальных костюмах проведут обряд шашу с неба.





В этноауле будут тантамарески для фотографирования в национальных костюмах и в образах сказочных героев. Предусмотрены зоны для постов в Инстаграм, Твиттер, Вконтакте, Фейсбук. Изюминкой станет трон с батырами.





Рядом расположится зона для фото в социальные сети возле 10 метровой домбры из цветов, а также трёхметровых образов казахской девушки и парня из овощей и фруктов, выращенных в Прииртышье.



