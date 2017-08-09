Минздрав РК: Завоза вируса Коксаки в Казахстан не было

На пресс-конференции в Правительстве РК вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева успокоила казахстанцев, рассказав, что завоза вируса Коксаки в Казахстане не было, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





"Что касается вируса Коксаки, у нас Комитет охраны общественного здоровья осуществляет санитарно-эпидемиологический обзор инфекций, которые циркулируют как вне страны, так и внутри страны", - сказала она.





Как отметила спикер, соответственно, на этапе ввоза или въезда туристов-мигрантов в страну осуществляется надзорные мероприятия для выявления инфекции.





"Информации о завозе вируса коксаки в Казахстан на данный момент нет, дополнительная информация будет предоставлена", - указала Л. Актаева.





Как сообщалось, информацию о распространении инфекции в последние дни тиражируют российские СМИ со ссылкой на комментарии в сети туристов, отдыхающих в разных регионах Турции. Все они описывают похожие симптомы: высокая температура и обильные высыпания на теле. Официальные власти Турции сообщения об эпидемии не подтверждают.





Вирус Коксаки передается воздушно-капельным путем и большинству людей серьезной угрозы не представляет, хотя в редких случаях способен вызвать паралич либо менингит. Врачи советуют соблюдать элементарные правила гигиены - мыть руки перед едой. Также перед употреблением фруктов тщательно их промыть под проточной водой.



