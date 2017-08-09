Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Минздрав РК: Завоза вируса Коксаки в Казахстан не было

9 августа 2017, 10:46

Всех выезжающих из страны и въезжающих в страну туристов на границе проверяют на наличие инфекций.

На пресс-конференции в Правительстве РК вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева успокоила казахстанцев, рассказав, что завоза вируса Коксаки в Казахстане не было, передает корреспондент Zakon.kz.

"Что касается вируса Коксаки, у нас Комитет охраны общественного здоровья осуществляет санитарно-эпидемиологический обзор инфекций, которые циркулируют как вне страны, так и внутри страны", - сказала она.

Как отметила спикер, соответственно, на этапе ввоза или въезда туристов-мигрантов в страну осуществляется надзорные мероприятия для выявления инфекции.

"Информации о завозе вируса коксаки в Казахстан на данный момент нет, дополнительная информация будет предоставлена", - указала Л. Актаева.

Как сообщалось, информацию о распространении инфекции в последние дни тиражируют российские СМИ со ссылкой на комментарии в сети туристов, отдыхающих в разных регионах Турции. Все они описывают похожие симптомы: высокая температура и обильные высыпания на теле. Официальные власти Турции сообщения об эпидемии не подтверждают.

Вирус Коксаки передается воздушно-капельным путем и большинству людей серьезной угрозы не представляет, хотя в редких случаях способен вызвать паралич либо менингит. Врачи советуют соблюдать элементарные правила гигиены - мыть руки перед едой. Также перед употреблением фруктов тщательно их промыть под проточной водой.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: comode.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...