Потребительские кредиты и срочные и условные вклады физлиц за июнь 2017 года

На каждого казахстанца приходится в среднем 147,3 тысячи тенге потребзаймов и 391,4 тысячи тенге депозитов. Банки нарастили объем потребкредитов на 2,2% за месяц, розничных вкладов - на 2,4%

По итогам июня 2017 портфель потребительских займов физическим лицам БВУ РК достиг 2,65 триллиона тенге - это на 56,6 млрд тг или на 2,2% больше, чем в мае, и на 8,4% больше, чем годом ранее.

Наибольшие темпы месячного роста зафиксированы в Алматинской и Атырауской областях - на 3,2% к маю, до 109,7 и 123,3 млрд тг, соответственно.

В денежном выражении заметнее всего увеличились кредитные объемы в финансовом центре - сразу на 14,2 млрд тг за месяц, до 997,1 млрд тг. Впрочем, в годовой динамике отмечается сокращение портфеля потребзаймов в Алматы - минус 0,9% к июню 2016.

Примечательно, что, несмотря на высокую рисковость, портфель потребкредитов остается достаточно качественным - так, уровень просроченной задолженности по итогам июня составлял всего 7,1%, это даже меньше, чем в мае (7,3%). Для сравнения, в целом по РК объем токсичных займов превышает 8%.

Растут банковские показатели и в сфере привлечения депозитов населения. Так, портфель розничных срочных и условных вкладов увеличился за месяц на 2,4%, и перевалил за 7 триллионов тенге. Годовой рост составил сразу 10,4%.

Наиболее активными вкладчиками оказались жители Карагандинской области (месячный рост портфеля депозитов составил 3,2%, до 430,5 млрд тг) и СКО (+3% к маю, до 122,7 млрд тг).

На каждого среднестатистического казахстанца по итогам июня приходится 147,3 тысячи тенге потребкредитов (+2,2% за месяц), и 391,4 тысячи тенге депозитов (+2,4% к маю).

Самые высокие средние чеки по депозитам отмечены в финансовом центре - так, на одного среднестатистического алматинца приходится 1,87 млн тенге срочных и условных вкладов (+2,1% за месяц). На втором месте - Астана (960,8 тг вкладов на человека, +2,7% за месяц), далее - Карагандинская область (311,5 тг депозитов на человека, +3,2% к маю).

Наиболее активные пользователи потребкредитования - также жители финансового центра (563,9 тыс. тг потребзаймов на человека, +1,4% за месяц). Кроме того, среди самых закредитованных жителей страны - астанчане (217,4 тыс. тг на человека, +2,2% за месяц), и жители Мангистауской области (207,5 тыс. тг на человека, +2,9% к маю).

По сообщению центра деловой информации Kapital.kz, в стране растет кредитная нагрузка. В начале 2016 года на одного заемщика приходилось 1,4 кредита, сейчас этот показатель вырос до 1,47. В среднем на каждого казахстанца приходится по 1,5 кредита. Как правило, это один основной кредит - машина или квартира, плюс потребительский кредит или кредитная карта.