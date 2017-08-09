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В результате землетрясения в Китае пострадали граждане Франции и Канады

9 августа 2017, 10:55

Отмечается, что 18-летний гражданин Франции получил травмы обеих ног, гражданка Канады – травму головы.

Гражданин Франции и гражданка Канады есть в числе 175 пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в китайской провинции Сычуань во вторник, сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.

Отмечается, что 18-летний гражданин Франции получил травмы обеих ног, гражданка Канады – травму головы.

Иностранные туристы во время землетрясения находились в районе национального парка Цзючжайгоу, который является популярным туристическим местом.

Оба иностранца были доставлены в местную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Информации о том, сколько еще иностранных граждан могли находиться в районе бедствия, пока нет.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло накануне в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано около 770 афтершоков. По последним данным, погибли 13 человек.

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Фото © REUTERS / CNS/Chen Yunhua

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