В результате землетрясения в Китае пострадали граждане Франции и Канады
9 августа 2017, 10:55
Отмечается, что 18-летний гражданин Франции получил травмы обеих ног, гражданка Канады – травму головы.
Гражданин Франции и гражданка Канады есть в числе 175 пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в китайской провинции Сычуань во вторник, сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.
Отмечается, что 18-летний гражданин Франции получил травмы обеих ног, гражданка Канады – травму головы.
Иностранные туристы во время землетрясения находились в районе национального парка Цзючжайгоу, который является популярным туристическим местом.
Оба иностранца были доставлены в местную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Информации о том, сколько еще иностранных граждан могли находиться в районе бедствия, пока нет.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло накануне в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано около 770 афтершоков. По последним данным, погибли 13 человек.
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Фото © REUTERS / CNS/Chen Yunhua
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