Киев доложил ООН о переименовании более 900 населенных пунктов, улиц и других объектов

Власти Украины с 2015 года переименовали более 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим и нацистским прошлым , передает , передает ТАСС





Об этом говорится в докладе, представленном Украиной на открывшейся во вторник Конференции ООН по стандартизации географических названий.





В национальном отчете приводится информация о нормативных актах, принятых в Киеве за последние годы, в том числе законе "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики", который был одобрен Верховной радой в 2015 г. Как поясняет украинская сторона, в соответствии с ним запрещено называть географические объекты именами советских государственных деятелей. В названиях также не должны упоминаться СССР, УССР, другие советские республики деятельность КПСС и годовщины Октябрьской революции.



