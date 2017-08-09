МЗ РК: В Казахстане будет создана двухуровневая модель службы скорой медицинской помощи

Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева в ходе брифинга в пресс-центре Правительства рассказала о модернизации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в рамках реализации госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы.

Лязат Актаева проинформировала, что целью Госпрограммы является укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. Были определены семь основных направлений, одно из которых - оказание первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

«Ежегодно в Казахстане регистрируется более 50 млн посещений к врачам ПМСП. На одного казахстанца приходится 3 посещения, тогда как в странах ОЭСР этот показатель равен 6,7», - сообщила Актаева.

Для обеспечения комплексности и улучшения качества и доступности медпомощи проводится политика объединения всех служб здравоохранения вокруг нужд пациента.

«Пересмотрена структура модели ПМСП, которая направлена на развитие малых форм общей врачебной практики. Это позволит снизить нагрузку на одного врача до уровня стран ОЭСР к 2019 году (до 1500 человек).

Для облегчения деятельности медработников ПМСП сокращено количество отчётных и учётных форм на 30%, что позволит сократить бумажный документооборот и снизить нагрузку на медработников и очереди в организациях ПМСП», - пояснила вице-министр.

Также, благодаря упрощённой выписке лекарств сразу на 3 месяца, значительно снизились затраты времени пациентов на посещения поликлиник. Ежемесячная выписка бесплатных лекарств сохраняется только для дорогостоящих и редких препаратов.

Кроме того, внедряется интегрированная модель по пяти группам заболеваний, которая предусматривает распределение организаций здравоохранения по трем уровням оказания медпомощи в областных масштабах.

«В целях совершенствования оказания скорой помощи будет создана двухуровневая модель службы скорой медицинской помощи. Новая модель с единой системой информационного обеспечения апробируется в Павлодарской и Кызылординской областях», - сообщила Лязат Актаева.

Также она отметила, что в Казахстане планируется внедрение нового формата приёмных покоев многопрофильных стационаров: триаж-система, пациентоориентированный подход, пересмотр кадрового и материально-технического оснащения отделений.