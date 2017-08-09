Правовая охрана авторитета судебной власти

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 25 декабря 2000 года проявление неуважения к суду или судье влечет установленную законом ответственность. Ст.653 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрена административная ответственность за проявление неуважения к суду. Неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП, либо административный арест на срок до пяти судок.

Действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до десяти суток.

Согласно ст. 119 ГПК РК меры ответственности за проявление неуважения к суду применяются судом в целях реализации конституционного принципа равенства всех перед судом и задач правосудия.

Лица, участвующие в судебном разбирательстве либо присутствующие в судебном заседании или в здании суда, обязаны соблюдать соответствующие требования законов, регулирующих порядок судопроизводства, процессуальное поведение сторон и иных лиц, участвующих в деле, а также правила поведения в судах.

Правовая охрана авторитета судебной власти является одной из гарантий эффективного осуществления судом своих функций.

Судья Бостандыкского районного суда,

Нурмаханбетов Нурлан Тореханулы