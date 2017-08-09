Актюбинская область развивается по всем направлениям социальной сферы

Глава государства уделяет особое внимание развитию и модернизации социальной сферы - строительство школ и больниц, обеспечение населения качественной и доступной медициной, увеличение количества казахстанцев, активно занимающихся спортом. Все эти вопросы на контроле у руководства акимата Актюбинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационный центр «Актобе акпарат».

В регионе ведется активная работа по эффективной реализации государственных программ, строятся объекты образования, культуры, спорта и здравоохранения. При этом многие проекты реализуются в рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса.

Так, в этом году в Актюбинской области открыто 15 детских дошкольных учреждений, еще 50 детсадов планируется запустить до конца этого года. Это позволит охватить дошкольным образованием 95% детей и решить вопрос нехватки мест в детсадах во всех районах области в текущем году.

Ведется строительство 22 школ на 8540 ученических мест, из них 14 школ будут сданы в этом году. Всего в регионе насчитывается 415 средних школ, в которых обучаются 129 тыс. учащихся.

Свыше 12 тыс. детей, проживающих в Актобе, обучаются в 14 внешкольных учреждениях, в том числе детские музыкальные школы, школа искусств, центр детского и юношеского творчества, художественный лицей, дворовые клубы «Шанырак», «Достар», «Ак желкен» и другие.

Также ведется работа по развитию качественной и доступной медицины, созданию в Актобе Западно-Казахстанского медицинского кластера. Уже сейчас город является центром медицинского туризма среди западных регионов страны. Ежегодно в клиниках обследуются и проходят лечение более 10 тыс. жителей приграничных областей и республик.

В этом году в рамках реализации ГЧП предусмотрено строительство 29 объектов здравоохранения, в том числе 21 в районах и восемь в г.Актобе. Активными темпами строится станция скорой медицинской помощи, офтальмологическая клиника и детская стоматологическая поликлиника.

Заключены партнерские соглашения с клиниками мирового уровня из США, Южной Кореи, Турции и Израиля.

По механизму ГЧП в Актобе ведется строительство современного Ледового дворца стоимость 3,7 млрд. тенге, из них 70% средства инвестора из Словакии. Также в сентябре планируется сдать в эксплуатацию Дворец единоборств стоимостью 1,5 млрд. тенге. Всего в области реализуется пять крупных спортивных проектов, три из которых заработают в этом году.

В целях популяризации спорта и привития навыков здорового образа жизни среди молодежи в Актобе построено 14 street workout площадок и скейт-парк. До конца года планируется открыть дополнительно 17 новых спортивных площадок по всему городу.

В области функционируют 28 детско-юношеских спортивных школ, из них 6 имеют статус «специализированных». В ДЮСШ культивируются 47 видов спорта, которым обучаются свыше 17 тысяч учащихся.

Всего в области действуют 1670 спортивных объектов. В том числе: 17 стадионов, дворец спорта, 14 спорткомплексов, 981 спортивное сооружение, 33 хоккейных и 28 теннисных кортов, шесть лыжных баз, девять плавательных бассейнов, 544 спортивных зала и т.д.

Впервые в этом году в Актобе построен Хоккейный модуль. Также в текущем году за счет средств предпринимателей будет начато строительство нового «Теннисного центра» с открытыми и крытыми кортами.

Особое внимание уделяется развитию сферы культуры и молодежной политики. В ближайшее время начнет работу новый Дворец молодежи стоимостью 1,4 млрд. тенге, строящийся в рамках социальной ответственности АО «СНПС-Актобемунайгаз». В уникальном здании расположится концертный зал на 1200 мест, оборудованный по последнему слову техники, а также все культурные учреждения г.Актобе.

Близится к завершению строительство областного краеведческого музея, Дворца бракосочетания, Центра искусств имени братьев Жубановых. В Алгинском, Каргалинском и Айтекебийском районах строится четыре сельских клуба общей стоимостью свыше 200 млн. тенге.