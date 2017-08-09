По просьбе карагандинцев полицейские наказали любителя ездить по встречке

Нарушителю грозит лишение прав на год.

По видеозаписи, размещенной в социальных сетях, сотрудниками Местной полицейской службы ДВД Карагандинской области был установлен и привлечен к административной ответственности 52-летний водитель, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.





На данях в социальной сети Instagram в группе skandal_krg появилось видео, на котором отчетливо видно, как водитель автомашины Mercedes Benz движется по полосе встречного движения. Пользователи социальной сети просили полицейских наказать водителя.





Сотрудниками Местной полицейской службы ДВД Карагандинской области был установлен нарушитель. Им оказался 52-летний житель города, который свой поступок объяснил банальной спешкой. В отношении водителя был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 596 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.





"Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области напоминает всем участникам дорожного движения, что в соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения» ч. 3 ст. 596 КоАП РК изложена в новой редакции: «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок один год", - отметили в полиции.









фото: Motor.kz