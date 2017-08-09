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Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание

9 августа 2017, 11:49

О редком случае сообщается в журнале BMJ Case Reports, кратко о нем рассказывает издание Gizmodo.

62-летний британец заболел редким неврологическим расстройством, причиной которого оказалась паста для ухода за зубными протезами, передает Lenta.ru.

Первыми симптомами была боль и онемение в ногах. Состояние мужчины ухудшалось в течение шести месяцев, в результате чего он был вынужден использовать трость, а, в конце концов, перестал ходить.

Врачи выявили поражение спинного мозга, которую вызвал острый недостаток меди в организме. Дефицит этого металла затрагивает кости, кровеносные сосуды, иммунную систему, а также способствует потере тонкого моторного контроля конечностей. В тяжелых случаях это состояние может привести к смерти.

В конце концов, специалисты определили, что являлось причиной недостатка меди. Оказалось, что в организме британца присутствовало избыточное количество цинка. Хотя цинк является важным для человека микроэлементом, он может связываться с теми же рецепторами, что ионы меди, нарушая химический баланс в клетках.

Сообщается, что мужчина использовал в неделю по три-четыре тюбика пасты, содержащей цинк, для ухода за зубными протезами, что вызвало интоксикацию.

Введение в организм меди остановило развитие заболевания, однако британец оказался прикован к инвалидной коляске.

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

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