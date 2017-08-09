ХК "Нефтехимик" закрепился на первом месте в Кубке президента Казахстана

Хоккейный клуб "Нефтехимик" из Нижнекамска упрочил свое лидерство в турнирной таблице Кубка президента Казахстана.





Во вторник, 8 августа, "Нефтехимик", набравший до этого пять очков в двух встречах, обыграл в основное время аутсайдера турнира, швейцарский "Давос" со счетом 4:3. Швейцарцы, которые в стартовом туре в воскресенье стали единственной командой на турнире, не набравшей ни одного очка и пропускавшие тур в понедельник, к середине второго периода матча с лидером вели в счета 2:1.





Однако добытого преимущества "Давос" удержать не смог даже ко второму перерыву: после сорока минут игры счет был 3:2 в пользу команды из Нижнекамска. На 54-й минуте игры игроки "Давоса" во второй раз в этом матче восстановили равновесие, однако за 13 секунд до финальной сирены в меньшинстве пропустили решающую шайбу. "Нефтехимик" набрал три очка – и остался единоличным лидером турнира с восьмью баллами суммарно.





Во второй игре вторника челябинский "Трактор" крупно обыграл "Адмирал" из Владивостока со счетом 3:0 – и теперь с четырьмя очками после трех проведенных матчей делит второе-третье места с омским "Авангардом". Четвертым с тремя очками после двух сыгранных матчей идет "Барыс" из Астаны. В среду, 9 августа, на турнире состоятся два матча – "Давос" сыграет с "Адмиралом" в 15.30 по времени Астаны, а в 19.30 на лед "Барыс-Арены" выйдут хозяева льда и омский "Авангард".







