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В Лондоне задержали мужчину по подозрению в терроризме

9 августа 2017, 12:22

В операции по задержанию участвовали вооруженные полицейские. Тем не менее, никаких выстрелов во время задержания произведено не было.

Подразделение столичной полиции Великобритании по борьбе с терроризмом арестовало мужчину по подозрению в терроризме, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, передает РИА Новости.

"Двадцатишестилетний мужчина был задержан на северо-западе Лондона примерно в 19.30 (21.30 мск). Мужчина, который был арестован в соответствии с разделом 41 закона о терроризме 2000 года, был перевезен в полицейское отделение на юге Лондона, где он остается под стражей", — отмечается в заявлении.

В операции по задержанию участвовали вооруженные полицейские. Тем не менее, никаких выстрелов во время задержания произведено не было.

Фото © РИА Новости / Алекс Макнотон

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