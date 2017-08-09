В летний период в качестве волонтеров по изучению английского языка на базе казахско-турецких школ-интернатов для одаренных детей также привлечены студенты 3 и 4 курсов высших учебных заведений.

Летним отдыхом будет охвачено 88,3 процента жамбылских школьников. Среди них 60 451 -из категорий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на патронатном воспитании и детей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.





В регионе действуют 10 загородных оздоровительных лагерей, расположенных в живописных местах Жамбылского, Жуалынского, Байзакского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского, Таласского, Сарысуского районов и города Тараз. В них на сегодня охвачено 5 790 подростков из запланированных 7 217 детей.









Также для качественной организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних по области работают пришкольные и палаточные лагеря, республиканские оздоровительные центры, дворовые клубы. В каждой школе разработаны планы разнообразных интеллектуальных мероприятий. Организуются экскурсии, туристские походы, спортивные сборы, кружки и трудовые отряды.





В текущем году на оздоровление детей из местного бюджета выделено 315 млн. 208 тысяч тенге.









Кроме того, 22 мая был проведен обучающий семинар для старших вожатых с участием руководителей пришкольных и загородных лагерей, специалистов отделов образования, представителей департаментов внутренных дел, чрезвычайных ситуаций, охраны общественного здоровья, управлений здравоохранения и по делам религий.









В летний период в качестве волонтеров по изучению английского языка на базе казахско-турецких школ-интернатов для одаренных детей также привлечены студенты 3 и 4 курсов высших учебных заведений.





В рамках летнего отдыха для посещения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в городе Астане для 6 152 детей из малообеспеченных семей предусмотрено 241 млн. 873 тысяч тенге из местного бюджета , а также для 70-ти одаренных учащихся 3 млн. 294 тысяч тенге из областного бюджета.









Следует отметить, что во всех загородных лагерях для безопасного отдыха учащихся в период летних каникул установлены камеры видеонаблюдения.