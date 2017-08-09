В Караганде выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных денежных купюр

Следует отметить, что одним из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих экономическую систему государства, является фальшивомонетничество. Оно относится к преступлениям международного характера и законодательством всех стран рассматривается как серьезное правонарушение. Рост фальшивомонетничества может привести к таким последствиям как неконтролируемое увеличение наличной массы, в результате чего возникает обесценивание денег и инфляция, а также обогащение криминальных элементов и развитие преступности в других сферах.

В целях предотвращения и выявления преступлений данной категории Службой экономических расследований ДГД по Карагандинской области ведется постоянная и планомерная работа.

Результатом проводимой целенаправленной работы явилось выявление подпольного цеха по изготовлению поддельных денежных купюр на территории г. Караганды.

Так, в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий установлено лицо, которое по предварительной информации осуществлял изготовление и сбыт поддельных банкнот Национального банка Республики Казахстан.

В целях документирования преступной деятельности сотрудниками СЭР ДГД области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе чего установлен подпольный цех по изготовлению поддельных денежных средств, который был организован на квартире по адресу: г. Караганда, мкр. Степной-2.

В ходе документирования преступной деятельности получены доказательства об изготовлении, хранении и сбыту поддельных банкнот Национального банка Республики Казахстан.

28 июля 2017 года в ходе осмотра места происшествия в квартире по адресу: г. Караганда, мкр. Степной-2, обнаружены и изъяты вещественные доказательства: банкноты номиналом 2000 тенге с признаками подделки в большом количестве, струйный принтер марки «Epson», ноутбук марки «Compaq CQ58», лак золотистого и серебристого цвета, 10 картриджей, валик с ёмкостью, пищевая пленка, 2 линейки, 2 канцелярских ножа, упаковка чистой бумаги формата А4 «SvetoCopy», крахмал, а также пластиковая бутылка с разбавленным крахмалом.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый продолжительное время занимался изготовлением, хранением с целью сбыта, а также сбытом поддельных банкнот Национального банка Республики Казахстан.

28 июля 2017 года данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований за № 173500121000110 по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 части 1 Уголовного кодекса РК.

В настоящее время устанавливаются места сбыта поддельных купюр, ведется досудебное расследование.