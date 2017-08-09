МЗ РК: Работа Фонда соцмедстрахования приведёт к повышению качества оказываемых услуг

Фонд является не только оператором, но и стратегическим закупщиком, - отметила вице-министр здравоохранения РК.

Сегодня, в ходе брифинга в пресс-центре Правительства РК вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева рассказала о текущей деятельности Фонда социального медицинского страхования и дальнейших планах по совершенствованию его работы, передает передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-министра РК.





Она сообщила, что в настоящее время Фонд функционирует, филиалы созданы, руководители назначены, идут отчисления от работодателей и взносы от индивидуальных предпринимателей.





«В целом совершенствуется нормативная база, необходимо принять 31 нормативно-правовой акт в реализацию принятого закона. Соответственно, далее проводится работа по совершенствованию тарифообразования и инфраструктуры здравоохранения. Нужно понимать, что Фонд является не только оператором, но и стратегическим закупщиком, то есть он формирует конкурентную среду между медицинскими организациями, поэтому очень важен дальнейший процесс по совершенствованию качества оказания услуг», – сказала Лязат Актаева.













Также она сообщила, что принято решение о том, что Фонд социального медицинского страхования станет учредителем ТОО «СК-Фармация», а в отношении АО «КазМедТех» рассматривается вопрос о его приватизации.



