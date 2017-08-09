В Караганде пресечена деятельность крупнейшей сети незаконно функционирующих игровых автоматов

Борьба с незаконным игорным бизнесом является одним из приоритетных направлений деятельности Службы экономических расследований органов государственных доходов Республики Казахстан, в связи с чем на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению фактов создания незаконного игорного бизнеса.

Так, 1 августа текущего года пресечена деятельность крупнейшей сети незаконно функционирующих игровых автоматов на территории города Караганды.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, являющиеся близкими родственниками, которые совместно организовали незаконный игорный бизнес на территории города Караганды.

Залы игровых автоматов функционировали в местах массового скопления людей, в торговых домах, на рынках и т.д.

Сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по Карагандинской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого собраны необходимые доказательства об организации незаконного игорного бизнеса на территории города Караганды.

На основании полученных материалов данная информация зарегистрирована в ЕРДР за № 173500121000111 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статей 307 частью 3 Уголовного кодекса РК.

1 августа 2017 года сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по Карагандинской области данная незаконная деятельность пресечена.

При проведении обыска в офисе, расположенном по адресу: г. Караганда, ул. Можайского, изъяты бухгалтерские документы, договора аренды, денежные средства в сумме 12 000 000 тенге и другие предметы и документы, имеющие отношение к деятельности игорного бизнеса. Кроме того проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых также изъяты различного рода документация, подтверждающая причастность к организации незаконного игорного бизнеса.

Изъяты 96 игровых терминалов в различных точках функционирования.

4 августа 2017 года Казыбекбийским районным судом города Караганды в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

В настоящее время ведется досудебное расследование.