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Стену Виктора Цоя предложили перенести из Москвы в Питер

9 августа 2017, 13:12

Стена является одним из символов Арбата и достопримечательностью Москвы.

Жители московского Арбата предложили перенести стену Цоя в другое место. Об этом агентству «Москва» рассказал глава округа Евгений Бабенко, передает Lenta.ru.

«Я прекрасно понимаю и ту, и другую аудиторию. Молодежь, для которой он остается кумиром, и другую сторону — жителей, которая четко и ясно говорит о том, какое отношение Цой имел к Арбату, и эту стену надо, как одно из предложений, убрать в "Лужники", а второе — перевезти в Питер», — сказал он.

Глава округа отметил, что около стены нередко можно встретить людей, нарушающих общественный порядок.

Бабенко отметил, что в настоящее время стена находится в неудовлетворительном состоянии.

Инициативная группа поклонников Цоя предлагала провести ее реставрацию, однако не было достигнуто соглашение с собственником дома 37. По словам главы округа, будущее стены должно решаться при помощи общественного обсуждения.

В марте власти муниципального округа Арбат обещали установить камеры видеонаблюдения у стены Цоя и организовать регулярный обход памятника сотрудниками правоохранительных органов. Подобные меры должны были защитить стену, которая неоднократно подвергалась актам вандализма. Так, в 2006 году ее полностью закрасили, но позже мемориал был восстановлен активистами.

Стена Цоя — стена дома 37 на улице Арбат, исписанная и изрисованная поклонниками творчества Виктора Цоя и группы «Кино». Является одним из символов Арбата и достопримечательностью Москвы.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

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