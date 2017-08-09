Сколько заработала Ольга Рыпакова за выступление на ЧМ в Лондоне
9 августа 2017, 13:17
Казахстанка выиграла "бронзу", показав в финале лучший результат сезона.
Олимпийская чемпионка в тройном прыжке казахстанка Ольга Рыпакова заработала 20 тысяч долларов за выступление на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Об этом сообщает Vesti.kz со ссылкой на vksport.kz.
Рыпакова на этих соревнованиях завоевала бронзовую медаль, прыгнув на 14,77 метра. Это ее лучший результат в сезоне. Причем казахстанка квалифицировалась в финал с первого места, затратив всего одну попытку.
Как отмечает, 20 тысяч долларов являются призовыми для спортсмена, занявшего третье место. Чемпионы же получают по 60 тысяч долларов. А за установление мирового рекорда назначена специальная премия в 100 тысяч долларов.
Добавим, что теперь в коллекции 32-летней Рыпаковой три медали с чемпионатов мира - после "бронзы" в Тэгу-2011 и "серебра" Пекине-2015. На Играх-2012 в Лондоне она стала олимпийской чемпионкой.
Фото: zimbio.com.
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