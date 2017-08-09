Назарбаев провел совещание по вопросам реформы правоохранительной системы

В Астане состоялось совещание по вопросам реформы правоохранительной системы Казахстана под председательством Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В совещании приняли участие Руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, председатель Верховного Суда К.Мами, заместитель Руководителя Администрации Президента Т.Донаков, Генеральный Прокурор Ж.Асанов, председатель Комитета национальной безопасности К.Масимов, председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции К.Кожамжаров, министр внутренних дел К.Касымов, министр юстиции М.Бекетаев и министр финансов Б.Султанов.

Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важности обеспечения верховенства закона в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и необходимости проведения качественной подготовительной работы по данному направлению.

- Сегодня мы рассматриваем вопрос по совершенствованию базовых направлений модернизации системы уголовного преследования, в том числе: повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе, упрощение процедур расследования, состязательность уголовного процесса, дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии, исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом, - сказал Глава государства.

В завершение Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.