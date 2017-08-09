В РК будут применяться новые технологии по борьбе с онкологическими заболеваниями

Сегодня, в ходе брифинга в пресс-центре Правительства РК вице-министр здравоохранения Лязат Актаева рассказала о текущей динамике онкологических заболеваний в Казахстане, а также о планах по улучшению ситуации в этой сфере, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы Кабмина.

Она сообщила, что в Казахстане смертность от онкологических заболеваний снижается и вместе с тем продолжается работа по улучшению таких показателей, как ранняя выявляемость онкологических заболеваний. Также существует показатель выживаемости пациентов, когда в течение пяти лет и более с момента постановки диагноза заболевшие наблюдаются у врачей.

«Конечно, если в динамике эта ситуация улучшается, то в сравнении со странами ОЭСР нам есть еще над чем работать, так как показатели стран ОЭСР являются для нас целевыми. Поэтому работа продолжается, в том числе в части внедрения новых технологий. В настоящее время разрабатывается проект Национального научного онкологического центра в Астане, и соответственно в рамках данного учреждения будут разрабатываться технологии, которых сейчас нет ни в Казахстане, ни в странах СНГ», - сказала Лязат Актаева.

Она подчеркнула, что вся проводимая работа в результате приведет к тому, что качество жизни больных и качество лечения значительно улучшатся.