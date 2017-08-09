Уплатить налоги можно через банкоматы

В целях создания налогоплательщикам благоприятных условий для своевременного исполнения налогового обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет совместно с банками второго уровня реализован механизм осуществления платежей в бюджет через банкоматы и иные электронные устройства - при наличии банковского счета, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Кроме того, имеется возможность уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет через web-приложение «Кабинет налогоплательщика» (www.kgd.gov.kz), Портал электронного правительства (www.egov.kz) посредством автоматизированной системы «Платежный шлюз электронного правительства».

На Портале электронного правительства данный сервис размещен в разделах «Налоги и финансы» и «Услуги по государственным органам» - «Просмотр и оплата налоговой задолженности».

Самое важное преимущество уплаты налогов через банкоматы и иные электронные устройства - это возможность уплаты платежей в бюджет в любое время суток и в любом населенном пункте, не приходя в банки и не простаивая в очередях.

При этом тарифы на электронные услуги ниже установленных в банках.

С помощью персональных компьютеров с подключенным Интернетом, не выходя из дома или офиса, можно также произвести платежи в бюджет.

Для уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет посредством банкоматов необходимо иметь платежную карточку банка.

В интерфейсе банкоматов, web-приложении «Кабинет налогоплательщика» есть списки кодов и наименований органов государственных доходов, где можно выбрать соответствующий орган государственных доходов.

При осуществлении платежа в уплату налогов через банкоматы или иные электронные устройства налогоплательщику выдается документ, подтверждающий факт уплаты платежа в бюджет.

Таким образом, при осуществлении платежа в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет через банкоматы или иные электронные устройства датой исполнения налогового обязательства для налогоплательщика будет считаться дата осуществления такого платежа. При начислении пени в лицевом счете налогоплательщика, кроме даты списания денег с банковского счета и даты внесения наличных денег в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, при осуществлении платежа через банкоматы или иные электронные устройства учитывается дата осуществления данного платежа.