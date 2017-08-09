Число жертв землетрясения в провинции Сычуань достигло 19
9 августа 2017, 13:35
Ранее сообщалось о 13 погибших и 175 пострадавших.
Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник вечером в китайской юго-западной провинции Сычуань, достигло 19 человек, пострадали 217, сообщает Центральное радио КНР, передает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7.
После этого было зафиксировано около 770 афтершоков.
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Фото © AFP 2017 / Stringer
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