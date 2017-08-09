Число жертв землетрясения в провинции Сычуань достигло 19

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник вечером в китайской юго-западной провинции Сычуань, достигло 19 человек, пострадали 217, сообщает Центральное радио КНР,





Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7.





После этого было зафиксировано около 770 афтершоков.



