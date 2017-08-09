Предприятия обрабатывающей промышленности увеличили налоговые выплаты на 26,6% в I квартале текущего года

Промышленность и торговля - основные источники налоговых доходов бюджета. В среднем одно горнодобывающее предприятие выплачивает в месяц по 775 млн тенге налогов в бюджет и 130 млн тенге в Нацфонд

За I квартал 2017 года средние и крупные предприятия внесли в госбюджет 1,2 трлн тенге, что составляет 75% всех налоговых поступлений. 70% всех поступлений обеспечил КПН - 275,5 млрд тенге, НДС - 271,4 млрд тенге, таможенные платежи - 196 млрд тенге и ИПН - 76 млрд тенге. От недропользователей в Нацфонд было перечислено 410 млрд тенге, что в три раза больше аналогичного периода прошлого года. В пенсионный фонд поступило 94,6 млрд тенге.

Больше половины суммы пришлось на предприятия промышленности - 683 млрд тенге (+9% к аналогичному периоду прошлого года). В том числе на обрабатывающую промышленность - 225 млрд тенге (+26,6%). На предприятия торговли - 119 млрд тенге (+20,6%), на строительные организации 91 млрд тенге (+22,2%). Наименьшая сумма налоговых выплат у предприятий финансовой и страховой деятельности - 2,6 млрд тенге (-13%).

По сравнению с первым кварталом прошлого года в общей сумме средние и крупные предприятия увеличили отчисления в бюджет на 12%. Поступления КПН сократились на 13%, НДС увеличились на 30%.

На конец первого квартала текущего года в стране было зарегистрировано 8,9 тысяч средних и крупных предприятий, из которых действовало 8,5 тысяч. Отметим, что доля действующих у крупных предприятий составляет 97%, у средних 94% и у малых 62%.

В среднем одно предприятие горнодобывающей промышленности в месяц выплачивает 775 млн тенге налогов в бюджет и еще 130 млн тенге в Нацфонд.

На втором месте крупные и средние предприятия связи и информации - 140 млн тенге налоговых выплат в месяц. Например, Beeline в Казахстане в среднем в месяц выплачивает 3,6 млрд тенге налогов, Теле2 - 866 млн тенге налогов.

На третьем месте предприятия транспорта и складирования - 109,5 млн тенге в месяц, и предприятия обрабатывающей промышленности - 101,5 млн тенге в месяц. Наименьшие суммы налоговых выплат у предприятий сельского, лесного, рыбного хозяйства - 7,5 млн тенге в месяц.