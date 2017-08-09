Автомобиль въехал в группу военных под Парижем
9 августа 2017, 13:43
Водитель машины скрылся с места происшествия, сотрудники полиции разыскивают его.
Автомобиль протаранил группу военных в пригороде Парижа в Леваллуа-Перре. После происшествия водитель скрылся, передает Life.ru.
Как сообщает Sky News со ссылкой на французские СМИ, несколько человек пострадали. Их жизни ничего не угрожает.
Более подробной информации о ЧП пока нет. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Водитель машины объявлен в розыск.
Ольга Янковская
Фото: ©Flickr/duluoz cats
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872264-befca435fda789c9468f80cc5b0dd31c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...