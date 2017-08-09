Меры господдержки будут переориентированы на нуждающихся субъектов МСБ - Сулейменов

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в ходе заседания правительства, которое состоялось во вторник, 8 августа, рассказал о ходе реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

«В 2017 году на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса 2020» из республиканского бюджета выделено 49,1 млрд. тенге, из которых 30 млрд. тенге через трансферты общего характера. По итогам прошлого года участниками Единой программы выплачено налогов на сумму 204 млрд. тенге, совокупный выпуск продукции составил 3,3 трлн. тенге, сохранено и создано 47,5 тыс. рабочих мест», - сообщил Сулейменов.

Он отметил, что на сегодня за счет субсидирования ставки вознаграждения 1 024 предпринимателей смогли улучшить условия финансирования своих проектов. Сумма удешевленных кредитов составила 90,1млрд. тенге. Общий объем выданных субсидий составил 17,5 млрд. тенге.

«505 предпринимателей смогли получить гарантии по кредитам на сумму 17,1 млрд. тенге. Общий размер гарантий составил 6,8 млрд. тенге. Подведена недостающая инфраструктура к 24 проектам субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 15 млрд. тенге. Для реализации новых бизнес инициатив выдано 114 государственных грантов на сумму 221,4 млн. тенге», - проинформировал министр.

Кроме этого, 14 тыс. новых и действующих предпринимателей прошли бизнес-стажировки и обучение основам предпринимательства.

По его словам, в текущем году расходы на субсидирование, гарантирование кредитов и выдачу государственных грантов в рамках Закона Республики Казахстан об объемах трансфертов общего характера предусмотрены в местных бюджетах областей, городов Астана и Алматы. Данные изменения ориентируют работу местных исполнительных органов на повышение эффективности использования бюджетных средств.

«В текущем году в отличие от предыдущих лет дополнительная потребность в бюджетных средствах финансируется за счет местных бюджетов. Такое положение дел стимулирует акиматы производить более точные расчеты и выделять средства под конкретные проекты предпринимателей. Этой возможностью на сегодня уже воспользовались акиматы Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей, которые в совокупности выделили дополнительные средства в размере 2,5 млрд. тенге», - отметил министр.

По его словам, текущая ситуация на внутреннем рынке кредитования экономики требует внесения концептуальных изменений в программу. «Внедрение плавающей ставки вознаграждения по кредитам. Сегодня предельный размер номинальной ставки вознаграждения кредитов, по которым осуществляется субсидирование, не должна превышать 19%. При этом, базовая ставка Национального банка, являющаяся ориентиром себестоимости заемных средств, составляет 10,5%. Фактически на данный момент государство значительно переплачивает стоимость кредитных средств», - сказал Сулейменов.

Кроме этого, предлагается исключение РКС при субсидировании кредитов до 180 млн. тенге. «На сегодня имеется практика гарантирования кредитов до 180 млн. тенге без РКС. Это позволило количество выданных гарантий увеличить более чем в два раза со дня внесения таких изменений», - отметил Сулейменов.

По его словам, для субъектов малого и среднего предпринимательства предлагается увеличить срок субсидирования ставки вознаграждения по кредитам с текущих 3 до 5 лет.

Предлагается также исключение из Единой программы субъектов крупного предпринимательства. «Следует отметить, что нехватка бюджетных средств в регионах зачастую формируется за счет оказания государственной поддержки масштабным проектам субъектов крупного предпринимательства», - сказал министр.

«Полагаем, что предлагаемые изменения переориентируют меры государственной поддержки нуждающимся субъектам малого и среднего предпринимательства, повысят оперативность принимаемых решений по проектам предпринимателей до 180 млн. тенге», - заключил Сулейменов.