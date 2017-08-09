"100 новых лиц Казахстана": В Актобе предприниматель строит пандусы для инвалидов

Актюбинский социальный проект "Пандус-Ок" признан лучшим в регионе. Его лидер Шахан Жулдасбаев – уникальный человек. Несмотря на инвалидность, мужчина ведет активный образ жизни, занимается спортом, руководит собственной строительной организацией.

Портал Zakon.kz продолжает цикл публикаций о проекте "100 новых лиц Казахстана", в котором Шахан Жулдасбаев является кандидатом.

Шахан Жулдасбаев – коренной житель города Актобе. Детство он провел в селе Саздинском. В 1997 году окончил с отличием школу, поступил в Актобе в филиал Казахской академии транспорта и коммуникаций по специальности «инженер-механик». Через два года нужно было ехать в Алматы, чтобы продолжить учебу в головном вузе. Однако Шахан решил остаться в городе. Он перевелся в региональный университет на инженерно-технический факультет. После окончания вуза устроился на работу в строительную организацию. В 2003 году был призван в армию, отслужил. Демобилизовавшись, летом 2004 года принял решение поехать в Астану. Там он хотел проявить себя, самореализоваться.

Шахан устроился в РГП «Информационно-аналитический центр» при Министерстве охраны окружающей среды специалистом отдела экологического мониторинга. Все складывалось хорошо, если бы не тот роковой случай.

"Инвалидность у меня приобретенная, в результате аварии в 2007 году. Меня сбила машина в городе Астана", - рассказывает Шахан.

Очнулся он в столичной клинике. Как выяснилось, был поврежден четвертый и пятый шейные позвонки, отнялись ноги, не мог даже пошевелить пальцами руки. Находился в таком состоянии год.

"После длительного курса реабилитации и восстановления остаточных двигательных функций я стал работать куратором проектов в общественном объединении "Центр поддержки парализованных граждан города Актобе". Попутно я занимался своим собственным проектом, который на тот момент назывался "Город моими глазами". Целью данного проекта был мониторинг существующего положения в городе, насколько город приспособлен для инвалидов, как строились пандусы", - рассказывает мужчина.

Попав в центр поддержки, Шахан оказался вовлеченным в активную жизнь, почувствовал себя полезным обществу.

"Конечно, в первое время осознать и признать себя калекой было очень трудно, непривычно. Психологически этот этап пройти нелегко, особенно, когда ты в инвалидной коляске выходишь в общество. Также приходилось преодолевать в себе чувство ущемленности".

Шахан в рамках проекта "Город моими глазами" записывал небольшие видеоролики для своего канала на сайте YouTube. В роликах он рассказывал о тех проблемах, с которыми инвалиды сталкиваются каждый день. Одна из них – отсутствие доступа для людей с ограниченными возможностями в государственные учреждения и жилые дома. Проведенный Шаханом мониторинг показал, что строительством пандусов занимаются люди, не имеющие представления о том, как и для кого это делается.

"К сожалению, очень часто застройщики, строительные организации делают их неприспособленными для нас абсолютно. Не являясь пользователями данных сооружений, они делали их недоступными. Были пандусы со скользкими покрытиями, направляющими, швеллерами, невозможно было по ним подниматься. Я тогда был вынужден с собой двоих-троих человек звать, чтобы куда-то попасть, либо просить об этом посторонних людей, подвергать тем самым свое здоровье риску. Именно тогда у меня появилось большое желание поменять существующее положение".

В 2013 году он узнал, что региональная Палата предпринимателей проводит конкурс бизнес-идей «Атамекен-Startup». Конкурс проходил три дня, в десятке лучших оказался и его проект, тем самым выиграл 2 млн тенге – инвес­тиционный беспроцентный грант фонда «Алтын кыран».

"Сегодня проект "Пандус-Ок" - это созданная мной единственная в регионе лицензированная строительная организация, специализацией которой является создание равного доступа для маломобильных групп населения. Все работы выполняются с учетом реальных потребностей инвалидов и соответствуют государственным требованиям строительных норм и правил РК".

Предприятие создано в 2014 году. Пандусы удобны не только инвалидам, но и мамам с колясками, пожилым людям.

"Очень часто при строительстве пандусов мы сталкивались с нехваткой территории. Для решения этой проблемы нами разработаны вертикальные подъемные платформы. Уже начато их производство. Наш девиз "Не стройте для нас без нас!".

Также известно, что Шахан является отцом замечательных двойняшек, с женой он познакомился по Интернету. Мужчина также активно занимается плаванием. На чемпионате по плаванию среди инвалидов в Германии он завоевал бронзовую медаль.

Шахан признается, что быть предпринимателем – нелёгкий труд, результаты которого получаешь не сразу. Но, с другой стороны, это возможность заниматься любимым делом и приносить пользу обществу.

Напомним, в Казахстане продолжается активная реализация проекта «100 новых лиц». Люди, которые в нем участвуют, несомненно, станут образцом для подражания. Идейным вдохновителем проекта стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.

Существует специальный сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа.