Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы разыскивают пожилую больную женщину

9 августа 2017, 14:15

По некоторым данным, Хадишу Тусупову видели в родном посёлке Кендала, в Талгаре.

Пропавшую в окрестностях Алматы женщину разыскивают полицейские, сообщает телеканал «Алматы».

Хадиша Тусупова исчезла рано утром 4-го августа. В тот же день родные начали вести поиски самостоятельно. Соседи сообщили, что видели её недалеко от канала, который протекает вблизи их дома. Сотрудники ДЧС оперативно отключили подачу воды, но обнаружить женщину не удалось. Единственная находка - это ее обувь.

«Она страдала болезнь Паркинсона. С правой рукой и ногой у нее имелись отклонения, только три часа действуют лекарства. А сегодня уже пятые сутки, мы все уже за нее переживаем. Ничего не брала, никаких лекарств, красная рубашка на ней и трико и все», - сообщил сын пропавшей Хадиши Тусуповой Даурен Абылкасымов.

По некоторым данным, Хадишу Тусупову видели в родном посёлке Кендала, в Талгаре. Не исключено, говорят родственники, что пропавшая может находиться в Алматы. Следователи города и области ведут совместные поиски, но пока тщетно.


Фото: кадр из видео.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...