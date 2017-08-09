В Алматы разыскивают пожилую больную женщину

Пропавшую в окрестностях Алматы женщину разыскивают полицейские, сообщает телеканал « сообщает телеканал « Алматы ».





Хадиша Тусупова исчезла рано утром 4-го августа. В тот же день родные начали вести поиски самостоятельно. Соседи сообщили, что видели её недалеко от канала, который протекает вблизи их дома. Сотрудники ДЧС оперативно отключили подачу воды, но обнаружить женщину не удалось. Единственная находка - это ее обувь.





«Она страдала болезнь Паркинсона. С правой рукой и ногой у нее имелись отклонения, только три часа действуют лекарства. А сегодня уже пятые сутки, мы все уже за нее переживаем. Ничего не брала, никаких лекарств, красная рубашка на ней и трико и все», - сообщил сын пропавшей Хадиши Тусуповой Даурен Абылкасымов.





По некоторым данным, Хадишу Тусупову видели в родном посёлке Кендала, в Талгаре. Не исключено, говорят родственники, что пропавшая может находиться в Алматы. Следователи города и области ведут совместные поиски, но пока тщетно.







