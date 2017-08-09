В рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» с 10 по 14 августа в Астане пройдут Дни культуры Кызылординской области. В рамках мероприятия пройдут историко-краеведческая выставка и выставка прикладного искусства, спортивные состязания по национальным видам спорта, спектакли и концерты, а также ярмарка сельскохозяйственной продукции Приаралья. Также на связь с посетителями выставки выйдет экипаж 52-й экспедиции международной космической станции, которые поприветствуют жителей и гостей столицы из космоса.





В культурно-массовых мероприятиях примут участие около 270 деятелей искусства региона.





«Открытие дней культуры Кызылординской области состоится 10 августа в этноауле на ипподроме «Казанат», где будет проходить выставка мастеров прикладного искусства, а также истории и культуры края «Сыр шежіресі», будет организована и сельскохозяйственная ярмарка, концерты и спектакли, завершит программу грандиозный гала-концерт «Сырдария-Жырдария, который пройдет на площадке выставки «ЭКСПО-2017», и во время которого будет организован телемост с космонавтами 52-й экспедиции международной космической станции «Мир», - сообщил заместитель акима Кызылординской области Руслан Рустемов.





Так, 10 августа Дни культуры откроет выставка «Сыр шежіресі», посвященная истории и культуре края, а также мастеров прикладного искусства(место проведения: ипподром «Казанат»). На выставке зрителям будут представлены экспонаты областного историко-краеведческого музея, рассказывыающие о богатом культурном наследии региона. 25 кызылординских мастеров декоративно-прикладного искусства представят свои изделия на ярмарке «Восточный базар». Здесь также будут организованы мастер-классы по изготовлению ювелирных и войлочных изделий, обработке кости и вязанию.Выставка продлится до 20 августа.





В этот же день, 10 августа в Государственном академическом театре драмы им.М.Горького состоится показ спектакля Ирана Гайып «Коркыт». Отметим, чтов показе спектакля примет участие и автор постановки.









11 августа жителям и гостям столицы будут представлены сразу две театральные постановки. В Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им.К.Куанышбаева состоится показ пьесы «Белка-хлопотунья» по мотивам произведения Г.Остера в исполнении маленьких артистов детской музыкально-театральной студии «Әдемі» при Кызылординской областной филармонии. А на сцене Государственного академического театра драмы им. М.Горького пройдет комедия М.Ахундзаде «Кетпейсің. Болды, кетпейсің...» в исполнении труппы Кызылординского музыкально-драматического театра им.Н.Бекежанова.





12-13 августа на сельскохозяйственной ярмарке (вблизи СК "Казахстан") жителям и гостям столицы будет предложена продукция региона, на ярмарке свои сельхозтовары представят 30 кызылординских крестьянских хозяйств. Так, жителям и гостям столицы будет предложено свыше 40 видов продукции ниже рыночных цен - рис, конина, молочные продукты, кумыс шубат, рыба, овощи, бахчевые и др.





12-13 августа будут организованы шоу-концерт в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Сыр самалы», эстрадных дуэтов, трио и квартетов, а также концерт традиционных исполнителей (жыршы, терме) и оркестра народных инструментов имени Турмагамбета и фольклорного ансамбля «Ақмешiт» (Место проведения: Центральный парк г.Астаны).





В этот же день на ипподроме «Қазанат» пройдут состязания по национальным видам спорта - джигитовка, аударыспақ, теңге ілу, қыз қуу, жамбыату, қазақ күресі, тоғыз құмалақ, асық ату, выставка собак казахской породы - тазы.





Завершит программу Дней культуры Кызылординской области 14 августа гала-концерт под названием «Сырдария-Жырдария», который пройдет в амфитеатре на территории международной выставки «ЭКСПО-2017». В концерте примут участие танцевальные ансамбли, мастера народного пения - жыршы и терме, оркестр классической музыки, а также звезды казахстанской эстрады - Мадина Садвакасова, Алмас Кишкенбаев, Серик Ибрагимов и другие.





В рамках гала-концерта также состоится телемост с экипажем 52-й экспедиции международной космической станции с космонавтами Федором Юрчихиным и Сергеем Рязанским, которые поприветствуют жителей и гостей столицы из космоса.



