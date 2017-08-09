В ближайшие дни по республике пройдут дожди с грозами

Дожди, порывистый ветер и понижение температуры ожидает Казахстанцев, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





Так, с 10 по 12 августа на территории республики окажет влияние глубокий и влажный циклон с районов Таймыра, который принесет с собой дожди, порывистый ветер и понижение температуры воздуха. Местами ожидаются грозы, в отдельных районах - сильный дождь, возможен град и шквалистый ветер. На севере и востоке температура понизится до 12-17, местами 23-28 тепла, на западе и юге до 23-28, местами 33 тепла.





В Астане 10 августа будет наблюдаться переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северный, северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +21+23°С. 11 августа будет облачно, временами дождь, гроза. Днем возможен град и шквал. Ветер северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +15+17°С. 12 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер cеверо-западный c переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +7+9°С, днем +17+19°С.





В Алматы 10 августа пройдет без осадков с переменной облачностью Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +32+34°С. 11 августа ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 0-5, при грозе порывы 12 м/с. Температура ночью +21+23°С, днем +30+32°С. 12 августа прогнозируется облачность, дождь, временами сильный и гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +22+24°С.



