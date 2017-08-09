Александр Олешко теперь будет работать ведущим на телеканале НТВ
9 августа 2017, 14:51
Олешко станет ведущим нового международного конкурса «Ты супер! Танцы».
Ведущим нового международного конкурса «Ты супер! Танцы» станет заслуженный артист России, актер и телеведущий Александр Олешко. Вадим Такменёв останется ведущим вокальной программы «Ты супер!», второй сезон которого стартует в следующем году, передает телеканал НТВ.
Уникальный проект «Ты супер! Танцы» поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире. В особенном проекте — и у ведущего особые задачи.
Александр Олешко будет не только вести шоу талантов, но и помогать маленьким участникам справиться с волнением, поддерживать их на сцене.
Александр Олешко: «Счастливая работа с детьми и для детей в самых разных проектах, фильмах и телепрограммах сопровождает меня давно. „Ты супер! Танцы“ — уникальный проект НТВ, к которому хочется быть причастным! Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно. В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в самых разных студиях, кружках, в том числе и танцами. И был некоторое время в составе детской группы легендарного танцевального ансамбля „ЖОК“. Поэтому я знаю не понаслышке, как важны доброе слово и поддержка. Хочется, чтобы наши юные танцоры раскрылись, показали все, на что они способны. Каждый из них — супер!»
Напомним, ранее телеведущий Олежко покинул Первый канал СНГ, так как контракт с ним не был продлен из-за отсутствия подходящих для него проектов. Также, по слухам, канал покидает один из самых известных телеведущих Андрей Малахов. Портал Starhit.ru (Андрей Малахов — главный редактор проекта "СтарХит") сообщил, что в скоро у телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой родится ребенок. По информации источников, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал. Продюсер Первого канала Наталья Никонова якобы поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск. Также в СМИ сообщалось, что Малахов переходит на работу в ВГТРК. Но в пресс-службах телеканалов не стали комментировать эту информацию.
Фото с сайта ntv.ru
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