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Александр Олешко теперь будет работать ведущим на телеканале НТВ

9 августа 2017, 14:51

Олешко станет ведущим нового международного конкурса «Ты супер! Танцы».

Ведущим нового международного конкурса «Ты супер! Танцы» станет заслуженный артист России, актер и телеведущий Александр Олешко. Вадим Такменёв останется ведущим вокальной программы «Ты супер!», второй сезон которого стартует в следующем году, передает телеканал НТВ.

Уникальный проект «Ты супер! Танцы» поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире. В особенном проекте — и у ведущего особые задачи.

Александр Олешко будет не только вести шоу талантов, но и помогать маленьким участникам справиться с волнением, поддерживать их на сцене.

Александр Олешко: «Счастливая работа с детьми и для детей в самых разных проектах, фильмах и телепрограммах сопровождает меня давно. „Ты супер! Танцы“ — уникальный проект НТВ, к которому хочется быть причастным! Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно. В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в самых разных студиях, кружках, в том числе и танцами. И был некоторое время в составе детской группы легендарного танцевального ансамбля „ЖОК“. Поэтому я знаю не понаслышке, как важны доброе слово и поддержка. Хочется, чтобы наши юные танцоры раскрылись, показали все, на что они способны. Каждый из них — супер!»

Напомним, ранее телеведущий Олежко покинул Первый канал СНГ, так как контракт с ним не был продлен из-за отсутствия подходящих для него проектов. Также, по слухам, канал покидает один из самых известных телеведущих Андрей Малахов. Портал Starhit.ru (Андрей Малахов — главный редактор проекта "СтарХит") сообщил, что в скоро у телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой родится ребенок. По информации источников, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал. Продюсер Первого канала Наталья Никонова якобы поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск. Также в СМИ сообщалось, что Малахов переходит на работу в ВГТРК. Но в пресс-службах телеканалов не стали комментировать эту информацию.

Фото с сайта ntv.ru

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