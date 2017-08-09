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На территорию Большого алматинского озера ограничен доступ

9 августа 2017, 14:53

На БАО также будет установлен КПП.

Генеральный директор Иле-Алатауского государственного национального природного парка Дамир Малгельдиев сообщил на своей странице в Facebook об ограничении доступа на территорию из-за высокой пожарной опасности, передает Zakon.kz.

"Сейчас в наших горах объявлен V - наивысший уровень пожарной опасности. В связи с продолжительным дефицитом осадков и жаркой погодой лес или трава может вспыхнуть от любой искры. В этой связи, с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций администрацией Иле-Алатауского государственного национального природного парка будут приниматься меры по ограничению доступа граждан к части территорий Парка. В частности будет установлен КПП на Больше-Алматинском озере", - написал Малгельдиев.

Он попросил жителей и гостей города отнестись к этой ситуации с пониманием и воздержаться от походов в горы. Отмечается, что население будет информировано о том, когда спадет опасность возгорания.

Фото: horde.me.

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