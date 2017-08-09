На территорию Большого алматинского озера ограничен доступ
9 августа 2017, 14:53
На БАО также будет установлен КПП.
Генеральный директор Иле-Алатауского государственного национального природного парка Дамир Малгельдиев сообщил на своей странице в Facebook об ограничении доступа на территорию из-за высокой пожарной опасности, передает Zakon.kz.
"Сейчас в наших горах объявлен V - наивысший уровень пожарной опасности. В связи с продолжительным дефицитом осадков и жаркой погодой лес или трава может вспыхнуть от любой искры. В этой связи, с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций администрацией Иле-Алатауского государственного национального природного парка будут приниматься меры по ограничению доступа граждан к части территорий Парка. В частности будет установлен КПП на Больше-Алматинском озере", - написал Малгельдиев.
Он попросил жителей и гостей города отнестись к этой ситуации с пониманием и воздержаться от походов в горы. Отмечается, что население будет информировано о том, когда спадет опасность возгорания.
Фото: horde.me.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872275-5eb460c352712edbc5e402a8c1f697bc
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...