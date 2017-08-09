Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Власти назвали наезд на военных под Парижем спланированной атакой

9 августа 2017, 14:57

Пострадали шесть человек.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани назвал произошедшее спланированной акцией, передает РИА Новости.

"Эта машина стояла у казармы. Ее водитель, очевидно, дожидался выхода военных…" — сказал он в эфире BFMTV.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила надежду на то, что нападавшего в ближайшее время поймают.

"Моя поддержка шести военным #Sentinelle, раненным в #LevalloisPerret. Надеюсь всем сердцем, что нападавший вскоре будет арестован", — написала она в Twitter.

​​Атаки террористов-одиночек, направляющих транспортные средства в толпу, стали характерным "почерком" террористической группировки ИГ*. В последние месяцы в европейских странах совершено несколько таких нападений.

Напомним, автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре и скрылся. По информации телеканала BFMTV, инцидент произошел около 08.15 утра по местному времени (09.15 мск), когда военные покидали казарму. Пострадали шесть человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Французская полиция ведет розыск автомобиля.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

Фото @ClementLanot

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...