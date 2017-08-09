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Минздрав: В Казахстане снизился уровень заболеваемости инфекциями

http://www.kazpravda.kz/images/w715/uploads/publication2/121/13/121133-preview-image.jpgЗа первое полугодие 2017 года отмечено снижение заболеваемости инфекциями. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«За первое полугодие отмечено снижение уровня заболеваемости по 26 инфекциям, в том числе по кори, трихинеллезу, менингококковой инфекции. Проводится вакцинация населения против 21 инфекционного заболевания. За истекший период текущего года привито 2 337 человек», - сказала она.

По словам вице-министра, охват от общей целевой группы, подлежащей вакцинации, составляет 47,5%, что соответствует рекомендациям ВОЗ.

«Но надо отметить, что из данной целевой группы не получили прививку 11 557 человек. В связи с этим дальнейшая разъяснительная работа с населением будет продолжена для того, чтобы формировать приверженность к иммунопрофилактике», - добавила Актаева.

 

9 августа 2017, 14:20
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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